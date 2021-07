D´ Onofrio picante: "Que Riquelme se ocupe de Boca, yo me ocupo de River"

No es la primera vez que son protagonistas de un encontronazo a través de declaraciones muy picantes que involucran ni más ni menos que a Boca y River.

Juan Román Riquelme y Rodolfo D´Onofrio, de ellos se trata, volvieron por estas horas a protagonizar un ida y vuelta cargado.

Todo comenzó cuando Román volvió a la carga, refiriéndose al torneo local, en el que Boca visitará a River el próximo 3 de octubre. No evitó la chicana: "Colón hoy es el mejor equipo de Argentina, es el último campeón. Es raro el concepto, porque River tiene el mejor DT de la historia de su club, pero en 7 años no pudo ganar el torneo local. El mejor, es Colón. Cuando Boca fue campeón, hizo las cosas mejor".

La réplica no tardó en llegar. Las crónicas destacan que desde Orlando, donde River realizó la pretemporada, no fue Gallardo el que habló sobre los dichos recientes de Riquelme, sino el presidente del club, Rodolfo D'Onofrio, que no ocultó su malestar.

En ese sentido, el dirigente no dudó al replicar: "No sé qué dijo Riquelme... Que Riquelme se ocupe de Boca, que yo me ocupo de River",sostuvo también en diálogo con un canal deportivo.