Piden que no se demore más y se sancione la ley de Etiquetado

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Unicef recomendaron apoyar “sin cambios y sin más dilaciones” la sanción del proyecto de ley que establece el etiquetado frontal de alimentos, el cual obtuvo ayer dictamen favorable de la Cámara de Diputados.

El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, busca implementar un etiquetado frontal de advertencias de octógonos negros con la inscripción “Exceso en..” para advertir en los envases sobre el contenido excesivo de nutrientes críticos como azúcar, grasas y/o sodio. Además, está basado en el sistema de perfil de nutrientes de la OPS, el que mejor se corresponde con las recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).

Ayer, en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Acción Social y Salud Pública, Industria y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y de Industria de la Cámara de Diputados, se emitió dictamen favorable al proyecto de etiquetado frontal en alimentos y bebidas. Se trata de un paso fundamental para que Argentina implemente un etiquetado frontal de advertencias, una medida que busca generar entornos de consumo más saludables e informados. Ahora resta que la Cámara de Diputados establezca una fecha para darle tratamiento en el recinto.

“La Cámara de Diputados dio un paso clave para la salud pública de nuestro país. Esta ley es la puerta de entrada para implementar otras medidas que, en conjunto, buscan transformar el actual ambiente obesogénico en un entorno más saludable, haciendo que comer alimentos nutritivos y reales sea la elección más simple”, señaló Victoria Tiscornia, nutricionista e investigadora de FIC Argentina. Y agregó: “Esperamos que tras este impulso la Cámara de Diputados establezca pronto la fecha de votación y que no se demore más su tratamiento”.

Las tres organizaciones de las Naciones Unidas consideraron, en un posicionamiento en conjunto, que, si la Cámara de Diputados sanciona la ley, tal como fue aprobada por el Senado de la Nación, hará que la Argentina “de un paso sustantivo y ejemplar en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en la mejora de la alimentación y en la salud pública, previniendo enfermedades, discapacidad y muertes”.

Olga Isaza, representante Adjunta de Unicef Argentina, considera que “es necesario que las familias puedan contar con información clara que permita entender el contenido de los productos comestibles e identificar los que no son saludables”. Y agregó: “Hoy, esto no es posible debido a que los productos no cuentan con un sistema claro de advertencias en el frente de los empaques que indiquen si tienen exceso de sodio, azúcares o grasas, lo cual implica una vulneración de los derechos de los consumidores”.

En este sentido, Paolo Balladelli, representante interino de la OPS/OMS, sostiene que “la mala alimentación guarda una estrecha relación con los factores de riesgo que cada año causan unas 140 mil muertes en Argentina. Frente a esta realidad y a la evidencia disponible, se vuelve fundamental implementar medidas como el etiquetado con advertencias sanitarias basadas en el perfil de nutrientes de la OPS. Esta es una herramienta clave para que las personas puedan acceder a la información que les permita tomar las mejores decisiones para el cuidado de su salud”.

A esto, Carmelo Gallardo, representante Ad Interim de FAO en la Argentina agregó que “muchas veces, el consumo en exceso de productos altos en sodio, grasas o azúcares se debe a la falta de información sobre lo que contienen los productos ultraprocesados. El etiquetado frontal de alimentos permite fortalecer el derecho a la información, entendido como parte fundamental del derecho a la alimentación”.

Varios países de la región, como Chile, Perú, México y Uruguay, implementaron el etiquetado de advertencias sanitarias en el frente de los empaques de los productos alimentarios y bebidas no alcohólicas.

La iniciativa sancionada por el Senado en octubre pasado se comenzó a discutir en diciembre del año pasado y ahora, tras seis reuniones informativas, el plenario de las comisiones buscará emitir dictamen. El texto en análisis propone la incorporación en el frente de los productos ultraprocesados de una etiqueta con forma de octógono negro y letras blancas que advierta sobre el exceso de nutrientes críticos, como de sodio, grasas trans y azúcares totales.

A todo esto, es bueno recordar que nueve de cada diez personas apoyan que se incluya en los envases de comidas y bebidas una etiqueta que advierta sobre exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Según una encuesta realizada por la ONG Fundación InterAmericana del Corazón Argentina (FIC), el 91% de las 1167 personas entrevistadas “apoya una política que incluya sellos negros de advertencia en el frente de los envases de alimentos y bebidas con exceso en nutrientes críticos (azúcares, sodio, grasas totales, grasas saturadas) y calorías”.

De acuerdo a ese estudio, el alto porcentaje de adhesión a este proyecto “se observó en todos los grupos de edad y niveles socioeconómicos (93% para el nivel socioeconómico más alto y 87% para el más bajo)”.