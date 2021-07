La rambla "rompe ruedas" de La Loma: "Hay 4 o 5 casos por día"

Suma reclamos la rambla de 45 y 25, a la que los vecinos la apodaron "la rambla rompe ruedas". Desde que la instalaron genera quejas ya que por su ubicación y fisonomía termina siendo un obstáculo para los automovilistas.

Por caso, según denunciaron los vecinos al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896), esta mañana se registraron tres pinchaduras de neumáticos. "Este es el tercer auto en la mañana que rompe la rueda, pero por día son entre 4 y 5", aseguró Nora Amaturo, quien agregó: "Los autos vienen de 45 y doblan para tomar la avenida pero terminan chocando con la rambla que termina donde termina la calle y además tiene un cordón altísimo".

La lectora sostuvo que ya elevaron las quejas "pero no nos dan bolilla", y que "los vecinos sabemos pero los que no están acostumbrados a transitar por acá no lo saben y destruyen los neumáticos. No da el ángulo de giro".