Dos candidatos que no eran favoritos ganaron en Chile las primarias

Los candidatos Gabriel Boric (35) y Sebastián Sichel (43) sorprendieron y ganaron las primarias presidenciales de ayer en Chile con más del 94 por ciento del escrutinio completado, y se perfilan de ese modo para competir por la Presidencia en los comicios de noviembre próximo.

El exlíder estudiantil Boric obtuvo 60,24 por ciento de los votos de la coalición opositora de izquierda Apruebo Dignidad, mientras Sichel reunió 48,96 por ciento del bloque oficialista de centroderecha Chile Vamos.

Boric es el líder del partido Convergencia Social, en tanto Sichel fue ministro de Desarrollo Social del presidente Sebastián Piñera. Ninguno de ellos era favorito en las encuestas.

Sichel agradeció anoche “a todos los candidatos de Chile Vamos” y en especial a Joaquín Lavín, y remarcó: “Ahora Chile Vamos es uno solo. Somos una coalición que se prepara para ganar la elección presidencial.”

Por su parte, Boric agradeció a su competidor, el comunista Daniel Jadue, reconoció que su campaña “ha superado las expectativas”, llamó a gobernar “nunca más sin el pueblo” y pidió que “no le tengan miedo a la juventud para cambiar este país”.

Los preferidos según los sondeos, Jadue y el pinochetista Lavín, obtuvieron 39,76 y 31,49 por ciento de los votos en cada uno de sus sectores, respectivamente.

En la centroderecha quedó tercero Mario Desbordes (Renovación Nacional), con 9,93 por ciento, de los votos y cuarto, Ignacio Briones (Evópoli), con 9,62 por ciento.

Hasta el último boletín se contabilizaban 2,85 millones de sufragios, equivalentes a 18,1 por ciento del padrón electoral, de casi 15 millones de personas.

El bloque Apruebo Dignidad recibió 56,4 por ciento de los votos totales y el oficialista Chile Vamos, 43,6 por ciento.

Los votantes debieron respetar estrictos protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus, que ya registra en el país casi 16 millones de contagios y más de 34.000 muertes.

Muy temprano votó Piñera, y luego dijo a los periodistas que “al próximo presidente le van a tocar nuevas responsabilidades, expandir y no restringir las libertades, avanzar hacia una sociedad más justa, más inclusiva, fortalecer y no debilitar el progreso para poder tener mejor salud, mejor educación, mejor cultura, una mejor calidad de vida”.

En estos comicios hubo solo dos primarias inscriptas, ya que este paso previo no es obligatorio para los partidos políticos.

Chile Vamos tenía cuatro candidatos en disputa: Lavín (UDI), Sichel (independiente), Briones (Evopoli) y Desbordes (Renovación Nacional).

En Apruebo Dignidad, en cambio, competían dos candidatos: Jadue, alcalde de la comuna capitalina de Recoleta y ficha del Partido Comunista (PC), y Boric, diputado militante de Convergencia Social (CS), partido miembro del Frente Amplio.

Los partidos de centroizquierda de la tradicional exConcertación no participaron de las primarias, ya que no llegaron a acuerdo con Apruebo Dignidad y como en Chile esta instancia no es obligatoria, irán directo a noviembre.