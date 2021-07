“Me desperté por un beso y un abrazo; fue ella”, el desgarrador relato de la mamá de Natacha Jaitt sobre cómo se enteró de la muerte de su hija

Hace poco más de dos años que murió Natacha Jaitt y aún persisten muchas dudas en torno a los motivos de su deceso ocurrido en el salón de fiestas Xanadú, en Benavídez. Mientras la investigación judicial no avanza y crece la hipótesis de la familia sobre que se trató de un crimen, habló Aliza Damiani, la mamá de la mediática, en el programa "Los Ángeles de la Mañana", donde además de recordarla pidió una vez más justicia.

En el envío de El Trece, y visiblemente consternada, la mujer recordó cómo se enteró de su fallecimiento. En un relato que resultó ser desgarrador contó: “Yo me despierto de noche porque siento que me abrazan y me besan. Me levanté, fui a buscar el celular. Lo enciendo, y aparece en Facebook: Natacha muerta en Benavídez. Yo empecé a gritar sola. Después lo llamé a mi hijo…. Fue mi hija la que me abrazó y me besó”.

Por otro lado, ante la pregunta del conductor Angel De Brito dijo que Natacha “era una mujer muy cálida, de muy buen corazón, era una hija amorosa. Éramos sumamente unidas, teníamos una afinidad”, y agregó: “Ella siempre tuvo un carácter fuerte, desde que iba al jardín se destacaba como dibujaba, los maestros me decían que tenía una mente especial, que era muy brillante. Ese perfil se notaba. Ya cuando empezó a leer se sacaba siempre 8 y 9. Era una excelente alumna y muy buena amiga”.

Luego, calificó a su hija como “un huracán", al tiempo que resaltó que su hermano Ulises "hizo todo, se le habló de internarse y ella no quería. Decía que su adicción era social, que era solo los fines de semana y lo podía manejar. Sus hermanos la acompañaron en todo. Pero la droga despersonaliza, cambia la personalidad, yo no lo digo para justificar a mi hija, sino que destroza las familias”.

También reveló detalles de cuando se enamoró de un primo, el actor Adrián Yospe, con quien tuvo a Valentino, su segundo hijo: “Fue un antes y un después. Cuando ella inicia una relación con él, luego la blanquea y empiezan los problemas. Este muchacho la introduce en la droga y la separa de la familia. Él la destruye, se convierte en una Natacha que no era la que nosotros conocíamos”.