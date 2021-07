Güemes, ante Ferro, que estrena dupla técnica

Atlético Güemes, de Santiago del Estero, puntero de la Zona B, visita a Ferro, que tendrá el debut de la dupla técnica integrada por Favio Orsi-Sergio Gómez, que reemplaza a Diego Osella, en uno de los ocho cotejos a jugarse hoy en la continuidad por la 18° fecha de la Primera Nacional.

El encuentro se desarrollará en el Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, en el barrio porteño de Caballito, desde las 15.10, televisado por TyC Sports y el arbitraje de Jorge Broggi.

Hoy también van a jugar Estudiantes de Buenos Aires vs. Almirante Brown (Zona A); Gimnasia de Jujuy vs. Santamarina (B) y Guillermo Brown vs. Brown de Adrogué (B), a partir de las 15.

Además, Barracas Central vs. San Telmo (B); Independiente Rivadavia vs. Villa Dálmine (B) y Atlético de Rafaela vs. San Martín de San Juan (B), desde las 15.30 y Alvarado vs. San Martín de Tucumán (A), a partir de las 19.