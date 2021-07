Con munición gruesa: sigue el fuego cruzado entre Riquelme y Tinelli

Juan Román Riquelme volvió a apuntarle al presidente de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli, por el rechazo al pedido de Boca para afrontar el partido contra Banfield de visitante con los titulares que permanecen aislados tras la polémica eliminación de la Copa Libertadores en Brasil.

En la previa del partido, anoche, Riquelme fue consultado por la prensa por la utilización de los jugadores de la reserva en el partido de tercera contra Banfield el día viernes frente a la posibilidad de que tuviera que volver a contar con los mismos jugadores para el encuentro que finalmente se disputó anoche.

"Es una cosa rara porque el presidente de la Liga el día jueves a las nueve y media de la noche me mandó mensaje que cuando yo terminé la entrevista con vos lo voy a mostrar, el señor Marcelo Tinelli me mandó mensaje diciendo que el sábado (los titulares) si daban negativo el PCR podían jugar el partido. Tinelli me dijo que iban a jugar, y después me llamaron y me dijeron que no podían jugar", le dijo el vicepresidente de Boca a un periodista.

Riquelme insistió que el "jueves a la noche me dice que juegan los titulares con PCR negativo, por eso jugaron en la Reserva. Ayer, a las cuatro de la tarde me llama y me dice no pueden jugar... ¿Te parece serio? ¿Que jueguen ayer y jueguen hoy? Nosotros entendemos lo que nos pide el Gobierno, por eso seguimos encerrados hasta el martes. Es así. Pero a nosotros nos dijeron una cosa y luego se hizo otra".

Tinelli por su parte le respondió a Riquelme. "Qué pensamiento pequeño, Román. Jamás antepondría mis sentimientos personales a los reglamentos y a la decisión de la Mesa Directiva de la Liga Profesional y de todos los clubes, que han jugado en situaciones similares. Me extraña de vos. Igual te valoro y aprecio".