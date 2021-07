¡Arriba Delfi! Las emotivas palabras de Pignatiello tras su participación en los Juegos Olímpicos

#JuegosOlimpicos #Tokyo2020



La nadadora argentina Delfina Pignatiello, de 21 años, habló tras clasificar octava en la prueba de 800 metros libres y finalizar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"No me pude recuperar al cien por cien del otro día por más que puse todas mis garras para cambiar el chip. Voy a tener mi revancha, no se me dio", expresó la joven Pignatiello luego de cerrar su competición en las Olimpiadas.

"Estoy intentando disfrutar de mis primeros Juegos Olímpicos que ya es un sueño para mi a pesar de mi rendimiento", agregó.

Pignatiello recordó que "hace un año no me planteaba estar acá. No lo pongo como excusa. Estar acá es un montón. Se ve un rato de competencia después de todo el trabajo que uno hace en la oscuridad".

"Me quedo con todo lo que aprendí para arrancar con otra cabeza el nuevo proceso. Estar acá es único y me hace darme cuenta de lo duro que es estar acá. Incluso con lo duro que es me da ganas de volver con otra cabeza, con otro entrenamiento, más preparada", analizó.

La nadadora aseguró que "es estar codeándose con los mejores del mundo. Tenés que poner la cabeza en la mejor forma y con las mejores vibras para dar lo mejor de vos. Esto es así. Es una carrera larga. No es ni un antes ni un después".

"Soy una persona autoxigente. No soy conformista. Hace mucho que no me iba tan mal de un torneo. Me sirve para abrir los ojos y ver donde estoy parada", reflexionó.

"Este proceso arrancó después de Río 2016, me planteaba los tornes de la juventud, nunca me había planteado los Juegos Olímpicos, y estar acá es un montón", declaró.