El peor momento de Jujuy Giménez: contó los malos tratos que sufrió de Horacio Cabak

Horacio Cabak sigue en el ojo de la tormenta tras el escándalo familiar que protagonizó meses atrás. Ahora fue Sofía "Jujuy" Giménez la que lo denunció por las situaciones difíciles que vivió con el ex modelo cuando conducían juntos el programa de América "Informados de todo".

“Fue muy difícil todos los días tratar de tener mi lugar. Era rarísimo lo que sentía y lo que vivía, había un doble discurso. De repente un día estaba todo bien y al otro día no. Tenía que imponerme, plantarme", comenzó diciendo en la mesa de Juana Viale. Y agregó: "Yo creí que había buena relación, después empecé a pensar que no le caía bien. No me había pasado nunca. Tengo 30 años y empecé a trabajar en la tele hace 11 años y ésta fue la primera vez que la pasé mal”.

Además Jujuy, que ahora trabaja en La Academia, contó que “hubo una situación horrible en la que me empieza a maltratar adelante de todos los camarógrafos. Yo estaba temblando, con nervios. Traté de ser profesional y respirar profundo". En ese sentido dio detalles precisos del mal momento que le tocó atravesar junto a Cabak: "Fue el 28 de enero, se terminaba el mes y teníamos que extender. Yo decía: ´¿Por qué tengo que trabajar pasándola tan mal?´".

Al respecto dijo que “quedó muy expuesto, fue muy feo, no estuvo bueno para nada, no se lo deseo a nadie”. Asimismo, para cerrar el tema sostuvo que “creo que tiene que ver con esto de las generaciones. El concepto machista del hombre que piensa que sos más chica y mujer no sabés nada. Pero bueno, no me achiqué, me planté y resolví la situación”.