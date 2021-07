¡Sorpresa! La inesperada reacción del Indio Solari a Skay que ilusiona a los ricoteros

La relación del Indio Solari y Skay Beilinson, los dos referentes más fuertes de los Redonditos de Ricota, no fue la mejor desde la separación del grupo. Incluso se reveló que todo estalló cuando editaban el último disco “Momo Sampler” y el que el propio Skay le habría dicho al Indio “con vos no me tomo ni un café”.

Con el correr de los años la relación nunca se recompuso e incluso se tiraron algún que otro dardo en las redes sociales. Lo cierto es que la muerte del músico Willy Crook, quien formó parte de los Redondos, fue motivo para que ambos alcancen un punto de encuentro que generó al menos un gesto positivo.

El día del fallecimiento de Cook Skay utilizó su cuenta de Instagram para subir una foto y escribir: “Con un profundo dolor anunciamos la partida de un gran amigo muy amado por nosotros. Buen viaje querido Willy Crook”.

Días después, y de manera inesperada, el Indio Solari respondió con un emoji al comentario de su ex compañero de banda. Si bien se trata de una mínima y simple reacción, es la primera en 20 años por lo que los más fanáticos empezaron a ilusionarse con el principio de un acercamiento que podría terminar con el gran sueño de volver a verlos juntos, al menos grabando un disco.