Calu Rivero se mostró desnuda junto a sus amigas en Instagram

“Integro mi energía femenina y masculina, mientras me animo a nadar mar adentro abrazando el proceso de la autosensibilidad”. Las palabras pertenecen a Calu Rivero, quien en las últimas horas compartió con sus miles de seguidores de Instagram una reflexión personal y se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales.

Junto al mensaje, quien pidió ser llamada "Dignity" publicó una postal suya junto a tres amigas en la playa. Según indicaron, la foto, que fue tomada en Nueva York en el año 2020, muestra a las cuatro desnudas y formando un círculo.

“Me dispongo al bienestar, la belleza de las cosas, lo que me hace bien y la creatividad. Nadar estas aguas acelera mi corazón, calma mi agitación, me permite la escucha profunda de lo que me rodea y lo que sucede en mi interior”, sigue el mensaje reflexivo que compartió Calu.

Y añade: “Sigo eligiendo abrirme a la vida, a lo externo y a lo interno pero esta vez sin preocuparme por encajar en un sistema patriarcal. Ya no. Ahora estoy haciendo realidad la visión más pura de mi misma”.

En el mismo posteo, "Dignity" captó un fragmento de un libro en el que se puede leer: “El hombre necesita la liberación tanto como la mujer. Ambos necesitan la liberación, liberación respecto a la mente. Deberían cooperar mutuamente, y ayudar al otro a que se libere de la mente. Ese será un verdadero movimiento de liberación”.

Calu Rivero viene compartiendo esta serie de mensajes luego de que inaugurara su “programa de Formación hacia la apreciación interior, el autoconocimiento y la autogestión” junto a la coach Cris Schwander. Tanto el curso, que tiene un costo de 150 dólares, como los posteos de la actriz se puede ver un mismo perfil frente a la vida, siempre con una mirada positiva y de aceptación personal.