Desde España, donde entre otras actividades está presentando su libro “Primer Tiempo”, el ex presidente Mauricio Macri volvió a hablar de persecución política en su contra.

“La persecución que ejercer sobre mí es un signo de debilidad del gobierno y su gestión de la pandemia y de la economía”, indicó Macri.

“La pandemia ha puesto en Argentina muy en evidencia la incapacidad del populismo. El populismo, sin abundancia de recursos, no es capaz de dar ningún tipo de solución”, afirmó.

Por otra parte, el ex presidente insistió en que se está registrando una salida de argentinos para vivir en otros países. “En Argentina se ha visto un éxodo como nunca en la historia, tantos jóvenes capacitados y talentosos yéndose, porque la discrecionalidad es absoluta, el Gobierno puede regular lo que se lo ocurra, puede inventar un impuesto por mes y cree que puede gastar en lo que se les cante”, expuso.

“Esto estamos viviendo en Argentina: tenemos un impuesto nuevo cada 30 días, con la sensación de que somos esclavos, de que tenemos que trabajar para que el político satisfaga todas sus locuras. Eso no es un país que invita. Por estas razones la movilización va a seguir más firme. En noviembre les vamos a decir basta”, ahondó Macri, al referirse a las elecciones legislativas.

Respecto de su mandato, el ex presidente Macri dijo que “cuando me dicen que Cristina volvió por culpa mía, yo digo que nunca se fue. Ella siempre manejó a diputados, senadores, los gremios, la mayoría de los gobernadores y empresarios que no creyeron en la apertura del Mercosur”.