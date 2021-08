Médico trató con su semen y embarazó a 200 mujeres

La historia parece salida de una novela de Milan Kundera pero su realidad conmueve por estos días a Canadá, donde una demanda colectiva de más de 200 mujeres puso al descubierto el caso de Norman Barwin, un médico experto en fertilidad que usaba su propio semen o espermas equivocados para embarazar a sus pacientes.

Una de las historias que dejaron en evidencia esta práctica aberrante fue la de Dan y Davina Dixon, quienes intentaron durante años concebir un hijo sin éxito hasta que hicieron el tratamiento con Barwin en 1990 y lograron tener una nena a la que llamaron Rebeca. Durante más de dos décadas, la familia Dixon creyó que Dan era el padre biológico de la chica. Pero una prueba de ADN reveló que esa chica era en realidad la hija del médico que los había ayudado décadas antes.

Demandas

En 2016, los Dixon demandaron a Barwin pero fue sólo el comienzo: en los últimos cinco años, su demanda creció a medida que surgieron más ex pacientes de Barwin. Ahora, unas 200 personas forman parte de la demanda colectiva, alegando que Barwin utilizó el esperma equivocado -muchas veces como se dijo el suyo propio- al inseminar artificialmente a al menos 100 pacientes.

Hasta ahora, Barwin lo ha negado todo pero las pruebas son contundentes. Para los Dixon, hay que decir, todo comenzó a desenredarse en febrero de 2016, cuando Davina vio una publicación en Facebook en la que se decía que era inusual que dos personas con ojos azules tuvieran un hijo con ojos marrones, que era el caso de su familia. Davina concertó una cita con su médico, que le sugirió una prueba de ADN. Ésta confirmó que Dan no era el padre biológico de su hija Rebeca.

“Cuando me enteré, me sentí disociada de mi cuerpo y de mi cara”, dijo Rebeca en 2016. “Cuando me miraba en el espejo, sentía que de repente no era mi cara. Rasgos de mí misma que siempre me habían gustado, o que simplemente consideraba míos parecían pertenecer a otra persona, y no sabía quién era.” Para Dan Dixon fue terrible: “mi mundo se puso patas para arriba. Rebeca es nuestra hija pero no es nuestra hija. Lo es, pero no lo es. Y por eso todo es diferente”.

Parecido

Los Dixon empezaron a investigar y, mientras lo hacían, “no pudieron evitar darse cuenta de que Rebeca tenía un asombroso parecido físico con el doctor Barwin”, dice la familia en la demanda. A través de Facebook, la chica conoció a otra mujer concebida en la clínica de Barwin en Ottawa. Cuando conectaron, Kat Palmer ya había utilizado un sitio web de ancestros para rastrear sus raíces hasta Barwin y, tras incitarle a hacerse una prueba de ADN, confirmó que era su padre biológico, según la demanda.

Rebeca Dixon y Kat Palmer se sometieron a sendas pruebas de ADN, que confirmaron que eran medio hermanas con el mismo padre biológico. Después de que la prueba confirmara que Palmer era hija de Barwin, el médico le dijo que no sabía cómo era posible, pero admitió a su padre, Lyon Palmer, que había utilizado su propio esperma para probar un contador de esperma, según el artículo de 2016 de Canadian Broadcasting Corp.

En 2019, los reguladores médicos canadienses despojaron a Barwin de su licencia médica tras determinar que había cometido una mala conducta profesional. Se declaró sin oposición y se le ordenó pagar una multa de 8.619 dólares. Antes de fallar, los reguladores contrataron a un experimentado ginecólogo-obstetra para revisar el caso de Barwin. El ginecólogo concluyó que Barwin causó un “daño evitable” al inseminar a docenas de mujeres con el esperma equivocado, algunas con el suyo propio.

El abogado que representa a los Dixon, Peter Cronyn, calcula que entre 1973 y 2012 Barwin inseminó a unas 500 pacientes que llegaron a tener hijos, por lo que el número de demandantes podría crecer más allá de las más de 200 personas incluidas en la demanda colectiva.

El caso de Barwin es único por la escala pero no el primero de este tipo: otros médicos especialistas en fertilidad ya han sido acusados de acciones similares. En Las Vegas, por ejemplo, docenas de personas acusaron a Quincy Fortier, un especialista en fertilidad que solía proclamarse el “médico del año”, de inseminar en secreto a pacientes con su esperma mientras recibían tratamiento en un hospital de mujeres. La historia fue objeto del documental de HBO “Baby God”, estrenado el año pasado.

En Nueva York, un ginecólogo y obstetra inseminó artificialmente a una mujer con su propio esperma en 1983, cuando había prometido utilizar un donante anónimo, según una demanda federal presentada en mayo y recogida por el Miami New Times. En la demanda, la mujer que dio a luz a su hijo lo acusó de lo que llama “violación médica”.

En el caso del médico canadiense, Rebeca Dixon dijo en 2016 -cuando presentó su demanda- que era bueno hacer público lo sucedido. “Siento muy fuertemente que los secretos se sienten vergonzosos”, dijo. “Una de las razones por las que me siento aliviada cada vez que le cuento esto a alguien en mi vida, es que me quita ese sentimiento de vergüenza”.