La angustia de una vecina de Savoia: "Estamos sin luz desde ayer a la tarde"

Este miércoles, una vecina del barrio Savoia se comunicó con eldia.com a través de WhatsApp (2214779896) para dar cuenta sobre el extenso corte de luz que afecta a su domicilio desde ayer. Además se quejó por los problemas de baja tensión en la red y por la falta de solución al drama que padece por parte de la empresa que presta el servicio.

Advirtió que "este escenario se repite todos los días y que, tanto ella como sus vecinos, "están hartos" de las interrupciones y de los cortes intermitentes que ponen en riesgo sus artefactos eléctricos".

Detalló además que los cortes suelen producirse entre las 21hs y las 23hs y que la luz suele retornar en horas de la madrugada. Pero, a diferencia de lo que sucede siempre, en esta oportunidad el servicio no se restableció y este miércoles por la noche, pasadas las 17 hs, habían cumplido un día sin luz.

"Estamos sin luz desde ayer 10/08 hasta ahora son las 17:15 de la tarde Y todavía no tenemos luz. Tenemos un Bebito chiquitito. Por la baja tensión tengo que desenchufar todo mis artefactos. Estamos agotados con esta situación. Ya no damos más y no sabemos a quién pedirle una solución. Con Edelap lo único que conseguimos es que te atienda un contestador", precisó la damnificada cuyo número de NIS es 350265301.