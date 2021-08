Alberto Fernández habló de la foto de Olivos: "Por un desliz se organizó una comida que no debió haberse organizado"

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto por la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación (CUDI) que funcionará en la localidad bonaerense de González Catán, en un edificio construido por el municipio de La Matanza.



El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Educación, Nicolás Trotta; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk.



En el CUDI se cursarán carreras de diversas universidades nacionales con propuestas de innovación y desarrollo tecnológico, dictadas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Quilmes (Unqui), la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz) y la Universidad Nacional de Hurlingham (Unahur).



Durante el acto, autoridades nacionales firmaron el convenio para su puesta en marcha con los rectores Alberto Barbieri (UBA); Héctor Aiassa (UTN); Walter Wallach (Unahur); Alejandro Villar (Unqui), y Dario Kusinsky (Unpaz).



El objetivo de este centro es la "formación de profesionales y la investigación en función de las nuevas necesidades de la sociedad del conocimiento, por lo que contará con tres áreas principales de trabajo en tecnología, biotecnología y salud", según se informó en un comunicado.



La sede del CUDI, que se encuentra en el kilómetro 32,5 de la Ruta 3, cuenta con tres pisos, 5.100 metros cuadrados y una capacidad de albergar a unos 10.000 estudiantes en tres turnos. Posee un auditorio para más de 400 personas, un sector de biblioteca y espacios al aire libre.



Además, su área de investigación contará con dos laboratorios de física y química para las carreras de Biotecnología y Tecnología de los alimentos; un laboratorio de alimentos para la carrera Tecnología de los alimentos, y un laboratorio de informática para las carreras Producción y Diseño de Videojuegos y de Sistemas Informáticos.

En su alocución, el presidente Alberto Fernández se refirió a la polémica foto en la Quinta Presidencial de Olivos, tomada el 14 de julio de 2020 para el cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yañez, en plena restricciones sanitarias por la pandemia del coroanvirus.

"Todo el fin de semana me pasé leyendo las cosas que escribían los hipócritas. Por un desliz, por un descuido, se organizó una comida en Olivos que no debió haberse organizado, esto no debió pasar, lamento que haya ocurrido, tengo mucho pesar. De ese modo me disculpé ante ustedes, ante el pueblo", dijo.

El mandatario criticó que "algunos leyeron mis palabras honestas de arrepentimiento a su modo, algunos dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo, me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto".

"Si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes, eso es lo que logran, es lo único que consiguen", enfatizó.

En un tono efusivo, sostuvo que "yo debí disculparme por una cena que no debí haber hecho. El único responsable soy yo. Me muevo como un hombre común, me siento como un combre común, y cometí un error. Pido disculpas".

"Nunca me van a tener que pedir disculpas por cerrar el Ministerio de Salud, el de Educación o el de Trabajo", señaló.

Según agregó, "nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodillé ante el Fondo Monetario Internacional y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos como otros hicieron."

"Quiero decirles que en Olivos me encuentro con funcionarios, con gente que me necesita, con amigos y amigas, pero no me encuentro con empresarios a los que les doy ventaja con negocios del Estado", sostuvo.

"Nunca me voy a tener que disculpar por hacer negocios con los parques eólicos, nunca voy a tener que pedir disculpas por haber creado una mesa judicial que persiga a los opositores, por haber hecho que los espías ingresen a los tribunales para presionar a los jueces", expresó.

"Voy a trabajar hasta el último día para que vivamos la vida que nos merecemos, la vida que queremos", cerró.