Monzó: "Nos juntamos en una cierta rebeldía a una conducción centralizada desde CABA"

Emilio Monzó, precandidato a diputado nacional en la Provincia por "Juntos", estuvo en La Plata y antes de brindar una conferencia de prensa y realizar una recorrida por el centro comercial de calle 8 visitó la redacción de EL DIA para analizar las próximas Paso.

El dirigente que forma parte de la lista que encabeza el neurocientífico Facundo Manes aseguró que "esta interna refleja una concepción distinta de unitarios y federales, donde nos juntamos nosotros junto con los radicales en una cierta rebeldía a una conducción centralizada desde la Ciudad de Buenos Aires". Luego sostuvo que "queremos volver a la amplitud que tuvimos en el 2015, con un valor agregado: tener dirigentes de la propia Provincia de Buenos Aires y obviamente vamos a trabajar para un gobernador que también surja de nuestra provincia".

Ante la pregunta de si le gustaría ser gobernador bonaerense no anduvo con vueltas y respondió con firmeza: "Sí, me encantaría". En ese sentido agregó que "hice toda la carrera como para llegar a ese lugar. Hice la escalera de manera completa ya que fui concejal, intendente y presidente de la Cámara de Diputados 4 veces, por lo que por esa experiencia y a mi edad de 55 años estoy en condiciones". Además dijo que "si me permite el espacio seguramente seré candidato".

Respecto a la interna Monzó amplió su análisis y criticó a la ex gobernadora María Eugenia Vidal: "El pase de Vidal a la Provincia me parece una cuestión lógica. Nos equivocamos en 2015 al acudir a una figura política. Hoy con el diario del lunes, en ese contexto no había otra candidata".

En otro tramo de la entrevista el dirigente precisó que "es una responsabilidad del Gobierno ir a buscar el diálogo".