Hace 78 años nacía el icónico actor Robert De Niro

Robert De Niro es uno de los actores norteamericanos más reconocidos mundialmente. El protagonistas de incontables películas cumple hoy, 17 de agosto, 78 años repletos de actuaciones y de filmografías que han dejado una huella en todos sus admiradores. Nació en Greenwich Village Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.

Su carrera actoral comenzó en el año 1963 en la producción "The Wedding Party". A lo largo de su carrera De Niro ha participado en más de 100 películas.

Robert De Niro fue nominado a 7 premios Oscars y ganó dos. El actor tiene una gran amistad con Martín Scorsese, director con el cual trabajó en "Malas calles", "Taxi Driver", "Toro Salvaje", "El irlandés" y por último "Killers of the Flower Moon", una película que aún no se estrenó, en donde el reconocido actor estará junto a Leonardo Di Caprio.

Ha participado también en películas como "Joker", "Los Fockers: la familia de mi esposo" y "Goodfellas". El actor ha sido galardonado con 2 Globos de Oro. Protagonizó también una película con Zack Efron, dejando en claro que puede desenvolverse en papeles serios y divertidos con la misma profesionalidad.

Robert De Niro estuvo casado 3 veces y tiene 6 hijos llamados: Drena De Niro, Raphael De Niro, Helen Grace De Niro, Elliot De Niro, Julian Henry De Niro, Aaron Kendrick De Niro. Sus esposas fueron: Grace Hightower y Diahnne Abbott.