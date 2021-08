Oops!...Lo hizo de nuevo: Britney Spears publicó fotos en topless

Tras liberarse de la tutela de su padre, quien le administraba todo su dinero desde hace 13 años, Britney Spears sorprendió con una particular actitud. Es que la estrella pop publicó un conmovedor posteo junto a un fuerte mensaje de "renacimiento" y una imagen en la que se la ve desnuda.

"No, chicos... No me operaron las tetas en sólo una semana ni estoy embarazada. ¡Tengo tetas en estas fotos porque devoré comida!​", escribió la cantante en el inicio su publicación de Instagram, donde acumula más de 33 millones de seguidores.

En el posteo se la puede ver en topless, tapándose los pechos con sus manos, con una bombacha blanca y botas rojas altas.

"Antes de mostrarte más fotos de mi cuerpo quiero que entiendas mis pensamientos sobre exponer mi piel", continuó Britney, anticipando una extensa argumentación.

"Es porque nací en este mundo desnuda y honestamente siento que el peso de la voluntad ha estado sobre mis hombros... Quería verme a mí misma de una manera más ligera, desnuda, como la forma en que nací y para mí", destacó la intérprete de Oops!... I did it again.

Y lanzó un fuerte mensaje haciendo clara referencia a los conflictos que estuvo atravesando en los últimos años. "Verme en mi forma más pura da evidencia de que el dolor, duele. Las lágrimas y las cargas pesadas no son lo que soy. Soy una mujer, una bella mujer sensible que necesita mirarse en su forma más pura", expresó.

A la vez, Spears aclaró que publicar fotos con estas características no será moneda corriente, aunque ya ha compartido muchas imágenes de este estilo. "No, no voy a hacer fotos en topless por el resto de mi vida porque eso se volvería aburrido, pero seguro que ayuda cuando necesitas ser iluminado", admitió.

Por último, la estrella agradeció a sus fans por haber iniciado el movimiento #FreeBritney que reclamaba su independencia económica.

"Admito que los comentarios de Free Britney después de que me quité la camisa fueron realmente divertidos. El movimiento tiene un significado mucho más profundo de lo que puedas imaginar. Mis fans siempre han sido tan increíbles y los amo a todos", concluyó la rubia. ​

La publicación tuvo casi dos millones de "me gusta" y más de 44 mil comentarios apoyando a la cantante en esta nueva etapa de su vida, en la que ya no dependerá de su padre.

El fin de la tutela del padre de Britney Spears

En la segunda semana de agosto, el padre de Britney presentó su respuesta a la petición de la cantante, anunciando su decisión de dimitir a la tutela que tenía sobre su hija.

"Nos complace que el Sr. Spears y su abogado hayan admitido hoy (por el jueves) en una presentación que debe ser destituido. Es una reivindicación para Britney. Sin embargo eso no termina acá y continuaremos con una enérgica investigación sobre la conducta del Sr. Spears y otros allegados durante los últimos 13 años de tutela, años en que el hombre cosechó millones de dólares correspondientes al trabajo de su hija”, comentó Mathew Rosengart, el abogado de la cantante.

"Después de 13 años de status quo, era hora de que el Sr. Spears fuera suspendido o destituido como curador. Mi clienta y yo actuamos de manera agresiva y rápida para lograr ese resultado", destacó el letrado.

El padre de Spears había controlado los asuntos de su hija desde que ella sufrió un problema de salud en 2008 y su cuadro psíquico fue tapa de todos los diarios del mundo.