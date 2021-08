¿Messi le fue infiel a Antonela?: el comentario en vivo que levantó polvareda en las redes

Las declaraciones de la periodista Karina Iavícoli sobre Leo Messi en Pampita Online, el programa televisivo que está a cargo de Pampita Ardohaín, dieron lugar a algunos suspicacias con respecto a la fidelidad del astro argentino con su pareja Antonela Roccuzzo.

Todo comenzó con un juego cuando uno de los panelistas le preguntó a Pampita si prefería mantener relaciones sexuales con Mauro Icardi o con Leo Messi, ambos compañeros en el PSG de Francia, el club que días atrás recibió con los brazos abiertos al ídolo argentino tras dejar su amado club Barcelona.

Pampita respondió, en broma y a pura carcajadas, que elegiría a ambos sólo para que no se enoje ninguno de los dos.

Pero Iavícoli le puso pimienta a la pregunta al señalar que "tengo buenas referencias de Lionel, así que lo elijo".

Y enseguida tiró el comentario que dio tela para cortar en las redes sociales: "Hace mucho tiempo él estuvo con una argentina que habló muy bien de él. No la quiero nombrar a ella, vamos a lo seguro".

Por su parte, Pablo Muney, otro de los participantes del ciclo de Pampita, dijo irónicamente que "las fechas no dan, no me dan nunca las fechas entre Antonela y Lionel".

Ese comentario incomodó un poco a Ioavícoli, quien luego tiró: "Ya pasó, sé buen compañero".

Enseguida terció Pampita para evitar que la situación pasara a mayores y que el rumor no se convirtiera en una bomba "No nos metamos en líos. Mejor no. Ya prescribió", soltó la modelo y conductora para que todo quede nada más que en una anécdota.