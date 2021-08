Reclamo por atraso salarial en Economía y ARBA

Empleados del ministerio de Economía bonaerense y de la Agencia de Recaudación (ARBA), expresaron su reclamo por el “atraso salarial” que, según dijeron desde AERI, el gremio que los nuclea, representa cerca de 8 puntos tomando en cuenta 2020 y lo que va de este año.

En el sindicato señalaron que a ese deterioro en los ingresos se suma la pérdida salarial que se registró durante 2019 en la administración de María Eugenia Vidal.

"Se había avanzado en un acuerdo con los funcionarios para corregir esta situación y evitar un deterioro en los ingresos. Sin embargo, ese acuerdo no termina de cerrarse porque no se llama a la paritaria sectorial y porque además decidieron no continuar el diálogo", señalaron fuentes sindicales.



La pérdida salarial se produjo a partir del pago de sumas fijas que dispuso en el arranque de 2020 el gobierno de Axel Kicillof que acható los ingresos de los agentes de Economía y ARBA.

"Por eso habíamos avanzado en mejorar una bonificación que compensara ese deterioro, pero ahora la Provincia no nos das respuesta”, dijeron.

En ese marco, el gremio dispuso comenzar una serie de protestas que en principio pasarán por darle visibilidad al conflicto.