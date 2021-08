Reducción de jornada laboral: el Gobierno explicó por qué no apoya la iniciativa

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó hoy la reducción de los niveles de inflación de los últimos meses, y consideró que “hay que ser cuidadosos” en referencia a las propuestas que plantean una reducción de la jornada laboral en el país.



“Lo fundamental es tener un modelo claro, y tenemos un modelo claro que es el eje en la producción y el trabajo”, subrayó Kulfas en declaraciones radiales, y agregó que hay que recorrer “un camino” que no posee atajos.



“Si uno quiere resolver esto en cinco minutos, lo más probable es que se generen más problemas de los que se quieren resolver”, opinó en referencia a las propuestas de reducción de la jornada laboral presentadas por el precandidato a diputado nacional Sergio Palazzo, y sectores de izquierda, en el marco de las elecciones legislativas de este año.



“En muchos de los países donde se ha implementado, lo que había era una reducción de la jornada laboral junto con una reducción proporcional del salario”, explicó el ministro, quién consideró que una medida de tal índole en la Argentina es “impensable” al no tener “salarios altos” para que “todos trabajen menos” y evitar, así, problemas de desempleo.



“Sobre todo entre 2018 y 2019 hubo una reducción tremenda del salario, con lo cual, esto que algunos plantean como posible, es impensable”, evaluó Kulfas, quién estimó que, si no se modifica el salario, una reducción “de 8 a 6 horas, equivale a aumentar el salario horario un 33%”.



“Seguramente muchas empresas pueden absorber ese costo pero seguramente muchas pymes no”, sentenció, y remarcó que en un “escenario inflacionario” existe riesgo de que si se “hace de golpe, se traslade ese mayor costo laboral a los precios”, diluyendo así el efecto.



Tras lo cual, Kulfas remarcó que hoy Argentina “produce más en pandemia que con Mauricio Macri”, al expresar que el “sector industrial está produciendo 4% por encima de 2019” y la “inversión aumentó un 14% en el primer trimestre”.



Por otro lado, en cuanto a las medidas implementadas, el funcionario indicó que desde que comenzó la gestión hubo “treinta nuevas líneas de financiamiento de todo tipo”, en el marco de un proceso de inclusión financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes).



“Hoy hay financiamiento a tasa cero para monotributistas y a tasas del 20 al 24% para empresas pymes”, puntualizó Kulfas, y nuevamente criticó a la anterior administración: “Al iniciar la gestión prácticamente era imposible que una pyme consiga financiamiento con una tasa arriba del 80%, 90% anual”.



Respecto de la inflación, Kulfas indicó que, luego de atravesar un pico en marzo a causa de la “suba de los precios internacionales” de las commodities, la misma “ha mostrado reducciones” y adelantó que “en los primeros días de agosto” hay una “consolidación de esa reducción”.



“Obviamente son niveles que todavía son altos y no son los que apostamos a obtener”, reconoció el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, y señaló que “las recetas mágicas no existen” al no ser “algo que se arregle fácilmente".



“Recordemos que Mauricio Macri decía que era el problema mas fácil que tenia para resolver. Fruto de esa banalidad, terminó entregando el país con el doble de la inflación de la que había recibido”, criticó Kulfas.



Haciendo referencia especifica al precio de la carne, Kulfas señaló que el mismo se ha “estabilizado” y que las medidas transitorias limitaciones de las exportaciones son para realizar un “ordenamiento de algo que estaba funcionando mal”, al haber “exportadores que no liquidaban divisas” y “problemas de control”.



Asimismo, remarcó que el proyecto del Plan Ganadero pretenderá acabar con un “problema estructural”: “hace cuatro décadas que el sector produce unas 3 millones de toneladas de carne por año” mientras que, al mismo tiempo, la población pasó de “25 a 45 millones”.



Por último, Kulfas se refirió a la crisis que atraviesa la empresa Garbarino y remarcó que el Estado ha hecho “un esfuerzo enorme” con el pago de los salarios de los trabajadores a través de los programas ATP y Repro.



“Esperamos que el empresario (Carlos Rosales) y el grupo que está a cargo, puedan encontrar la solución para sacar la empresa adelante”, finalizó.