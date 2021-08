Otra mala noche del Lobo, eliminado de la Copa Argentina

Noche para el olvido. Gimnasia como en los últimos partidos, se terminÓ complicando solo, con errores que posibilitaron goles de los rivales y expulsiones. Por eso anoche quedó eliminado de la Copa Argentina en octavos de final al perder contra Argentinos Juniors por 3 a 2. Si bien en un momento supo ir ganando 1-0 de manera parcial, una infantil expulsión de Gerometta, una imprudente acción de Carbonero y la demora de los técnicos en los cambios, derrumbó todo.

El equipo de Gabriel Milito siempre fue más y los albiazules jamás mostraron ser superiores, ni aún ganando por la mínima en un momento del juego. Empezó Argentinos teniendo la iniciativa, el dominio territorial y la pelota. En el primer cuarto de hora se jugó prácticamente en campo albiazul. El conjunto Tripero no consiguió manejar la pelota y cuando la recuperó la perdió enseguida.

El primer grito fuerte de la tarde los largaron los “allegados” del Bicho, cuando tras un remate de Elías Gómez pidieron “¡Peeenaaal!”. La pelota dio en la mano de Leonardo Morales, y el árbitro Ariel Penel dijo, “siga siga”. No fue un claro penal.

Gimnasia no logró hacer dos pases seguidos. A Carbonero por izquierda la pelota no le llegó y no se juntaron tampoco Ramírez ni Miranda. En el medio Insaurralde y Mancilla corrieron para todos lados pero no lograron hacerse del balón.

Más allá que no jugaba bien, de a poco el Lobo iba jugando cada vez más lejos de Rey, mientras el Bicho hacía circular la pelota y Gabriel Florentín buscaba manejar los hilos de su equipo pero lejos del auto.

Hasta que sobre los 30 minutos peleó una pelota por derecha el Pampa Domínguez, la ganó y se escapó como un puntero derecho. Sacó un centro rasante al medio por donde entróa el Perla Ramírez, que con un toque al segundo palo venció a Cháves para abrir el marcador, y el grito fue de los otro “allegados”.

Parecía crecer el Lobo que empezó a pisar más seguido el área de Cháves. Creció en su juego, pero otra vez la imprudencia como ante Colón. Jugada infantil. Francisco Gerometta que ya tenía amarilla, le entró fuerte a Lucas Villalba, y Penel le sacó la segunda amarilla y lo expulsó sobre los 40 minutos. Gimnasia se complicó solo.

Si bien el partido se terminó de inclinar con la expulsión de Gerometta, el Lobo no estuvo bien nunca

La dupla eligió rearmarse atrás, y antes del final de la etapa inicial metió a Guillermo Fratta para rearmar la defensa y debió sacrificar al autor del gol, Eric Ramírez. Leo Morales se corrió al lateral derecho y el uruguayo Fratta se ubicó en la zaga junto a Guiffrey.

En el cierre se durmió Mancilla, le quedó a Hauche la pelota adentro del área y Rey salvó a todos evitando el gol quedándose con el remate del atacante.

El complemento arrancó muy similar al primero, con el agravante que el Bicho tenía un hombre más. Los albiazules quedaron abrazados a la idea de esperar bien parados atrás y tratar de salir de contragolpe con la velocidad de Carbonero y Domínguez como referencia cerca del área.

Pero con el correr de los minutos el panorama estaba claro: se jugaba de mitad de cancha hasta la puerta del área Tripera, Centros y remates de lejos se repetían, Argentinos buscaba y Gimnasia cerraba los caminos.

Y en uno de los ataques se fue Hauche por izquierda, llegó hasta el fondo y Carbonero cometió el error de ir al piso. Penel cobró penal cuando el juego pisaba los 15 minutos. Horacio Carabajal eligió el palo derecho de Rey que también fue a esa esquina, pero no pudo evitar el gol. Las cosas estaban 1-1 y todavía faltaba mucho por jugar.

¡GOL DE GIMNASIA! El Pulga Rodríguez descuenta de penal y ahora Argentinos gana 3-2, sobre el final del partido, por los octavos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/xUbyfagfQr — TyC Sports (@TyCSports) August 18, 2021

¡GOL DE ARGENTINOS! Guiffrey en contra mete el 3-1 ante Gimnasia, por los octavos de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/D6yZHYkScG — TyC Sports (@TyCSports) August 18, 2021

¡GOL DE ARGENTINOS! ¡El Bicho lo da vuelta en 6 minutos! Reniero marca el 2-1 ante Gimnasia, por los octavos de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/Kbenyx3uHR — TyC Sports (@TyCSports) August 18, 2021

¡GOL DE GIMNASIA! Erik Ramírez abre el marcador ante Argentinos, por los octavos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/AU0iBpDaHw — TyC Sports (@TyCSports) August 18, 2021

El Bicho jugaba con gran agresividad, Hauche era un verdadero “demonio” que estaba volviendo loco a la última línea Tripera. En una se escapó de nuevo por izquierda (el cambio téctico de Milito fue determinante) y sacó un centro al segundo palo por donde entraba Nicolás Reniero, que de cabeza puso el 2 a 1. Iban 22 minutos y era el peor momento del partido para los dirigidos de la dupla. Enseguida, Rey le tapó un gran mano a mano a Ovando y evitó el tercero.

Buscando cambiar el momento la dupla mandó a la cancha al Pulga Rodríguez e hizo debutar a Rodrigo Holgado (salieron Mancilla y Domínguez). Pero el momento no era bueno, y a los 32 minutos el equipo tuvo otro desencuentro y Germán Guiffrey la metió en contra.

Los cambios no dieron su efecto (luego entraron Chávez y Alemán) y en cambio el andar del Bicho a pesar de las variantes, jamás decayó.

En una de las últimas se fue el pibe Chávez, lo bajaron adentro del área, y penal. Gran ejecución del Pulga Rodríguez alto, sobre el ángulo derecho de Chaves. Las cosas estaban 3-2 pero no habría prácticamente tiempo para mucho más.

Gimnasia se quedó afuera de la Copa Argentina, fue superado por el rival y sigue en caída libre, con rendimientos individuales preocupantes. De momento todo es duda y crítica. E incertidumbre. Lo concreto es que el principal objetivo se desvaneció.