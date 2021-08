“Estamos asistiendo a la recuperación de la Argentina”, aseguró Tolosa Paz

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, aseguró que se está generando una recuperación de la economía tras la lenta salida de la pandemia, reconoció que existe una demanda por la inseguridad y sostuvo que trabajará en distintos proyectos desde el Congreso para facilitar el acceso de la población a los servicios básicos.

“La pandemia produjo una caída del producto bruno interno y reducción de la producción, pero lo cierto es que eso fue en todo el 2020. Ya en el 2021 se empieza a avizorar, más allá de que la salida de la pandemia está allí nomás porque vamos cumpliendo con el objetivo de tener un pueblo inmunizado, una recuperación de la Argentina”, indicó en una entrevista con El DIA.

Y acotó: “No negamos la destrucción de muchas tramas de la economía que quedaron muy mal por el Covid, como la gastronomía, la hotelería, el turismo. Por eso estamos asistiendo y hablamos con los comerciantes para sostener la recuperación del consumo. Estamos asistiendo a la recuperación del trabajo registrado, privado en la Argentina incluso en tiempo de pandemia. Entonces ese salario va para arriba, mucho más lento de lo que quisiéramos, pero va hacia arriba. Hay indicadores como el de la construcción, la industria automotriz, la siderúrgica, el plástico. Hay quince ramas de las industria que mide el Indec, de los cuales doce ya muestran una recuperación en los últimos cinco meses”.

Respecto de los reclamos por la inseguridad que se registran en distintas ciudades, entre ellas La Plata, Tolosa Paz señaló que “se dan en toda el Area Metropolitana, quizás no está tan presente en la agenda del interior de la Provincia. Pero nuestra ciudad, como en Mar del Plata o Bahía Blanca, que son grandes ciudades, tienen esa complejidad y se vive con la falta de seguridad ciudadana. Todos queremos poder salir a trabajar y que no te maten, que nuestros hijos se puedan desplazar con tranquilidad. Por eso, desde el gobierno nacional y el provincial estamos haciendo un esfuerzo para fortalecer las fuerzas de seguridad, que formen a nuestro agentes. Pero venimos de cuatro años de destrucción del salarios de las fuerzas, en los que nos prometieron ser eficientes con la seguridad y le quitaron, en promedio a los agentes de la provincia de Buenos Aires, el 29 por ciento de su salario”.

COPARTICIPACIÓN

Respecto de la posibilidad de que se discuta en el Congreso la coparticipación que recibe la Provincia, la precandidata oficialistas señaló que “la distribución del crecimiento en la Argentina será un tema de discusión. Tenemos una provincia que aporta el 40 por ciento, con lo cual la coparticipación claramente nos perjudica y nos deja en una situación de mucha debilidad. No sé cuándo será el momento de ese debate, pero la Provincia no es inviable, es sumamente rica, sumamente aportante en términos de la riqueza del país, a un país federal, que se reconstruye a partir del aporte que hace la Provincia. Creo que es un discusión que seguramente nos encontrará en el Congreso, pero también mirando cómo solucionar las desigualdades que tenemos dentro de la Provincia. Tenemos que tener herramientas que nos permitan subsanar el déficit habitacional de infraestructura básica que tenemos en el AMBA. No podemos esperar que un vecino para tener agua, luz y cloacas en cualquier lugar de La Plata, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, tarde 30 años. Entonces tenemos que empezar a resolver esas desigualdades”.