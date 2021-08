En Córdoba ya suman mil los aislados pero la Delta “no circula aún”

El primer foco de contagios de la variante Delta en Argentina sigue generando enorme preocupación. Ya suman cerca de un millar las personas que debieron ser aisladas en Córdoba luego de que un hombre de 62 años llegado desde Perú violara su aislamiento domiciliario diseminando esta peligrosa mutación. Tras haber logrado determinar que 18 de los 19 casos detectados tienen relación con ese “paciente cero”, las autoridades sanitarias de la provincia aseguraron ayer que “no hay indicios de transmisión comunitaria” aunque no lo pueden descartar.

De los 19 casos positivos de la variante Delta confirmados en Córdoba, “16 corresponden a miembros de la familia del hombre que ingresó desde Perú, 2 están vinculados a sus contactos estrechos, y el último es una mujer de la ciudad de San Francisco que arribó el martes de la semana pasada desde el exterior”, detalló la secretaria de Prevención de la Salud de esa provincia, Gabriela Barbás.

Por “tratarse claramente de un cluster familiar”, en Córdoba creen que el foco estaría bajo control. “No hay indicios de transmisión comunitaria”, aseguró Barbás, quien no obstante considera “utópico pensar que la variante Delta no va a entrar y no va a circular”, lo que torna “muy importante completar los esquemas de inmunización”.

Lo cierto es que a medida que pasan las horas son cada vez mas las personas aisladas por haber tenido contacto con ese foco.

“Vino de Perú, firmó una declaración jurada que iba a cumplir el aislamiento y el primer día que llegó fue a visitar a toda su familia. La población se lo quiere comer, está muy enojada y no es para menos”.

Hugo Pizzi Médico

Infectólogo

“Estamos llegando a los mil aislados por una persona que no cumplió con lo que debía haber. Vino de Perú, firmó una declaración jurada (afirmando) que iba a cumplir el aislamiento y el primer día que llegó fue a visitar a toda su familia”, contó el infectólogo Hugo Pizzi, asesor del Gobierno cordobés.

Como señaló el especialista, las autoridades decidieron evitar que trascendiera la identidad de esta persona porque “la población se lo quiere comer. Está muy enojada y no es para menos”. Debido a su imprudencia criminal, además de las casi mil personas aisladas, cinco colegios tuvieron que discontinuar las clases presenciales y no se descarta que haya otros contagiados con esta peligrosa forma de Covid.

De acuerdo con la investigación preliminar del fiscal de la Unidad Fiscal de Emergencia Andrés Godoy, el viajero es un hombre de 62 años de origen boliviano residente en Córdoba, quien estuvo en Perú, regresó vía aérea hacia Buenos Aires el 19 de julio pasado y luego se trasladó a Córdoba en un automóvil particular.

Dos días después de que el hombre regresara al país las autoridades sanitarias de la Provincia le realizaron un control telefónico para asegurarse de que mantuviera el aislamiento preventivo y programaron el testeo PCR correspondiente, que se le realizó una semana más tarde, el 26 de julio, y dio positivo a Covid.

Al tratarse claramente de un foco familiar asociado al primer positivo no hay indicios de transmisión comunitaria. Pero sería utópico pensar que la variante Delta no va a entrar y no va a circular”.

Gabriela Barbás

Funcionaria de Salud de Córdoba

Dado que análisis posteriores determinaron que el hombre había contraído la peligrosa variante Delta, se dispuso que cumpliera aislamiento domiciliario obligatorio hasta no presentar indicios de la enfermedad. Pese a ello fue a comer con su familia a un restaurante, visitó un centro de compras y asistió a un evento social, lo que contribuyó a la diseminación viral.

En base a elementos de prueba reunidos, el fiscal Godoy ordenó el viernes pasado la detención del viajero y de cuatro contactos estrechos que, a sabiendas de que portaba el virus, compartieron encuentros con él. Todos ellos fueron acusados de violar los artículos 202 y 205 del Código Penal, que establece por este delito penas de entre 3 y 15 años de prisión.

La detención del paciente cero no pudo ser concretada ya que permanece internado desde el sábado último en la terapia intensiva del hospital Rawson en la ciudad de Córdoba por “una neumonía bilateral grave”, informaron las autoridades de ese establecimiento de salud.

Desde el gobierno de Córdoba señalaron que el hombre “no estaba vacunado”, lo que explicaría la gravedad de su condición.

“Las personas que están vacunadas con una o dos dosis están mucho mejor preparadas frente a esta variante que las que no tienen vacunas”, explicaron al recordar que de todas formas “hay que seguir cuidándose porque igual es posible contagiarse y contagiar”.