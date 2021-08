El carnicero solía ayudarlo, pero esta vez se le fue encima, le cortó un dedo y se llevó plata

En el vecindario de 62 entre 13 y 14, durante la tarde de ayer, no lograban reponerse del estupor por la violencia del atraco en la carnicería, quizás, de quien menos podía esperarse: “fue una persona que él conocía, que pasaba a pedirle seguido y Alberto (la víctima) le regalaba siempre algo de carne”, contó Patricia Luján, frentista de la cuadra.

Según indicó la mujer, “el hombre este lo atacó, le robó el dinero y el celular. Además, con uno de los cuchillos le cortó los dedos”.

Un comerciante vecino se encargó de llamar a la Policía y a una ambulancia, que derivó al herido al hospital San Martín.

Luján asumió la tarea de informar a la familia de la víctima sobre el ataque. Junto a su esposo fue hasta la casa del comerciante, situada en inmediaciones de Plaza España.

Más tarde, sostuvo que “hay una cámara que aparentemente grabó” al agresor cuando ingresó al negocio y cuando huyó. “Fue muy feo porque atentó contra la vida del carnicero, que apenas se pudo defender”, cerró.

Otra frentista señaló que “puede ser la misma persona que hace un tiempo me quiso levantar el portón para entrar a robar”.

Anoche, una fuente policial vinculada con el caso confirmó que el sospechoso es conocido del carnicero. Según apuntó, se trataría de una persona en situación de calle que suele moverse por la zona de Parque Saavedra.

La fuente indicó que, según los primeros tramos de la pesquisa, en momentos en que el comerciante estaba cortando carne para regalarle, el hombre le exigió más mercadería, pasó al otro lado del mostrador y tomó una cuchilla. Entonces, se inició un forcejeo donde el carnicero, de 35 años, sufrió lesiones en dos dedos de la mano izquierda.

Más tarde, en el San Martín se determinó que sufrió el corte total de la primera falange del dedo anular y un corte profundo en el dedo meñique de la mano izquierda. Los médicos trabajaban en una cirugía de reimplante.

asalto a la panadería

Villa Elvira es una de las localidades más grandes de la Ciudad: se extiende desde 72 a 635 y de 122 a 13. Dentro de esa superficie, hay barrios como El Palihue, Villa Ponsatti, Barrio Aeropuerto o Villa Montoro, que en los últimos meses se vieron especialmente afectados por la descontrolada inseguridad que se cierne sobre La Plata.

Con todo, en un pequeño sector que va de 79 a 82 y de las avenidas 7 a 1, la delincuencia pegó fuerte en lo que va de 2021, con diversos episodios de violencia.

Ayer por la mañana, en una panadería situada en 80 entre 6 y 7, tuvo lugar el más reciente.

Según contó en diálogo con EL DIA Julieta, una de las empleadas del local, la situación la sorprendió por completo, al punto de que terminó por arrojarle al ladrón el mate que ella tomaba en ese momento. “Estábamos acá (detrás del mostrador) con el comercio abierto, yo estaba arreglando la vidriera y mi compañera en la caja, que es un punto ciego porque no se ve a la calle”, relató. Entonces, continuó, “veo que pasan dos motos muy despacito, mirando mucho, una atrás de la otra. Me pareció raro, así que me quedé atenta”.

Julieta no dejó de observar en dirección a la vereda, y así fue como vio pasar “un chico flaquito, encapuchado”. Enseguida pensó “este chico nos roba”. Los segundos siguientes le dieron la razón. “(El desconocido) cuando entró veo que hace un gesto (como si fuera a sacar un arma), y ahí saco el mate y se lo revoleo y salgo corriendo”, aclaró. En tanto, prosiguió, “mi compañera no lo vio y se quedó paralizada porque ya lo tenía encima. Quiso cerrar la caja con llave y no le daban las manos de la desesperación, así que agarró su celular y se fue corriendo conmigo para escondernos” en el fondo del negocio, añadió.

“Fue una locura lo que hice, fue instintivo, porque el chorro tenía una pistola”, reflexionó, al tiempo que destacó que “es la primera vez que roban”.

Por último, precisó que toda la secuencia “fue horrible, fueron cinco minutos.