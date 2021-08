Espert: “No vamos a votarle al kirchnerismo ningún proyecto”

José Luis Espert encabeza la lista de diputados nacionales por Avanza Libertad en la Provincia y en esta elección de medio término, busca terciar en la disputa entre el oficialista Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Promete, en caso de llegar al Congreso, no apoyar ningún proyecto de ley que impulse el kirchnerismo y cuestiona al gobierno nacional por impulsar “candidatos impresentables” en referencia a Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. Pero también dispara sobre la coalición que integran el PRO y la UCR porque “está dando un espectáculo bochornoso” con la interna entre Diego Santilli y Facundo Manes. Además critica al peronista no K Florencio Randazzo al que define como “un muletto” del Gobierno y advierte que si la Argentina no pega un giro en su rumbo actual “se convertirá en la villa miseria más grande del mundo”.

En una entrevista con EL DIA, Espert indicó que no teme ser devorado por la grieta. “Las encuestas dicen que el espacio para la no grieta es importante, por lo menos entre 25 y 30 por ciento. La pecera es grande y faltan 40 días para la Paso y creo que la grieta puede achicarse porque hay una gran desilusión con el Gobierno. Nosotros hasta podemos ganar votos de gente que está desencantada con Alberto Fernández y en el caso de Juntos por el Cambio, están dando un espectáculo poco menos que bochornoso con esta pelea de peluquería que tienen. Mientras unos se pelean de una forma poco feliz, del otro lado están las candidaturas que más desafortunadas no podían ser. Gollan es el responsable de 50 mil muertes en la Provincia por su impericia para desarrollar una política sanitaria y epidemiológica y la señora Tolosa Paz es la responsable de la mesa del hambre cuando la Argentina tiene casi 15 por ciento más de pobres que a fines de 2019”.

Y añadió: “Le quiero transmitir una gran tranquilidad al votante de Cambiemos que le tiene miedo a votar a Avanza Libertad por temor a la grieta. Si Cambiemos pierde algunas bancas y las ganamos nosotros, el que va a ganar es el ciudadano, porque nosotros no le vamos a aprobar ningún proyecto de ley al kirchnerismo, cosa que sí ha hecho Cambiemos”.

Crítico del rumbo actual del país, Espert alertó que Argentina “si no da un viraje de 180 grados en lo que está haciando hace 50 años, se va a terminar transformando en la villa miseria más grande del mundo. Vamos a ser Somalía o una Venezuela sin Maduro. Hay que derrumbar un muro de Berlín interno que componen las mafias de empresarios, de la política y sindicales”.

Además, el candidato de Avanza Libertad apuntó contra el peronista no K Florencio Randazzo, que también busca terciar en la pelea. “Es un muletto de Cristina, al punto que utiliza las oficinas que usó en 2019 Alberto Fernández. Que la gente no se coma el pescado podrido de Randazzo”.

Espert señaló que el Gobierno “llega muy mal parado a las elecciones, con una situación muy complicada desde el aspecto socio-económico. La gente tiene la cabeza quemada con toda razón porque no llega a fin de mes, tiene miedo de perder el trabajo, de perder la vida por la inseguridad y encima le tiene miedo a la vida porque el Covid está matando”.

Finalmente el economista sostuvo que en la franja de jóvenes menores a los 30 años “estamos liderando en las encuestas”. Y en ese marco les pidió a quienes piensan irse del país quie no lo hagan “y que nos ayuden a fiscalizar esta elección”.