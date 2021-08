Chano: dijo la madre que no lo vio empuñar un cuchillo

La madre de Santiago “Chano” Charpentier (39) declaró ayer que su hijo en ningún momento agredió físicamente a nadie y que ella no lo vio empuñar un cuchillo, antes de que un policía lo baleara en su casa de Exaltación de la Cruz, informaron fuentes judiciales.

La declaración testimonial de Marina Charpentier ante el fiscal Martín Zocca, de la UFI 1 de Zárate-Campana, se extendió durante casi dos horas. Al retirarse de la sede judicial situada en 25 de Mayo 936, de Campana, hizo un corazón con los dedos y dijo que su hijo “está bien”, al tiempo que se excusó de hablar ante la prensa. Según una fuente judicial, la testigo aclaró que Chano “no estuvo agresivo con ella, que él en ningún momento agredió físicamente a nadie y que ella no lo vio armado con un cuchillo”.

La mujer también consideró que no fue un disparo justificado el que realizó el policía Fernando Nahuel Amendolara (27), el único imputado que tiene la causa, y que su hijo manifestó esa noche que él no quería internarse. Más temprano declaró el marido de Marina, Oscar José Ottonello, explicó que él no presenció el momento en que Chano fue baleado ya que no se encontraba en el mismo lugar, sino afuera del predio y que se enteró de lo sucedido por los dichos de su esposa.

Para ayer también estaba prevista la testimonial de un tío del músico, Esteban Charpentier, pero la misma fue reprogramada por el fiscal para el lunes próximo.

Las declaraciones de ayer fueron presenciadas por el abogado Fernando Soto, quien representa al policía Amendolara.

Hasta ahora, el fiscal le tomó declaración testimonial al psiquiatra, uno de los médicos de la obra social del músico, y a los dos policías compañeros de Amendolara.

A su vez, los peritajes balísticos sobre el arma del policía Amendolara y las prendas de vestir de Chano que fueron secuestradas no se llevarán a cabo en los laboratorios de la Procuración bonaerense de Lomas de Zamora, por lo que se evalúa realizarlos en La Plata, añadió el pesquisa consultado.

Uno de los objetivos de estos peritajes apunta a tratar de determinar la distancia a la que se efectuó el disparo que hirió al músico.

También será peritado el proyectil encontrado entre las ropas de “Chano” y la vaina calibre 9 milímetros hallada en la escena del hecho, aunque para los investigadores “no hay dudas” de que el policía Amendolara fue quien disparó. Zocca buscará establecer principalmente mediante diversas pruebas si Amendolara tiró hacia el músico en una situación donde realmente su vida corría peligro o no.

“Se va a intentar que la pericia sea sobre la misma ropa utilizada (por “Chano”) en el hecho, en una zona que no sea de importancia pericial. Luego se hará una pericia microscópica electrónica para tener más detalles”, detalló el mismo investigador.