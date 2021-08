Los corrieron de la carnicería y pararon para robar la peluquería

La jornada empezó mal en las inmediaciones de 473 bis y Centenario. En particular, para la propietaria de la peluquería “Solo las puntas” y su compañero: cuando todavía no habían abierto, una banda de ladrones destruyó la puerta de vidrio con una piedra y tras un puñado de minutos con amenazas y golpes, los despojaron de 85 mil pesos.

Reina Cari (44), dueña de la peluquería, le contó a este diario sobre el terror en su local y un capítulo previo, que también involucró a otro comercio de la zona. Aunque con distinta resolución en ese caso: “antes de entrar acá, quisieron robar en la carnicería que está a la vuelta, pero el dueño se dio cuenta y llamó a los empleados y al proveedor, que estaban en la parte trasera del local. Los corrieron armados con cuchillas”, relató.

La carnicería está a pocos metros. Lejos de darse por vencidos, en la misma zona, los asaltantes “compraron una gaseosa de un litro y medio, según nos contó luego la kiosquera, y le pagaron con un billete de 1.000 pesos”, dijo Cari.

Ese envase, con bastante contenido, “luego lo tiraron en mi peluquería después de haberme asaltado”, apuntó la peluquera.

Cari recordó que, durante el episodio de inseguridad que le tocó atravesar junto a un empleado (de 47 años), le apuntaron con un arma de fuego. “Uno de los pibes me dijo ´no me mires, hija de puta´. Estos chicos eran casi todos menores de edad, diría que de entre 15 y 18 años”, calculó.

La mujer denunció que todo había arrancado alrededor de las 7.45. La peluquería, como ocurre desde hace dos décadas, abre a las 8 de la mañana y estaban en preparativos junto a su empleado.

“Llegamos un ratito antes y vimos que alguien iba y venía. Titubeaba. Dijo que quería una gaseosa y le dije que la pizzería (está al lado de la peluquería) estaba cerrada”, relató la mujer.

Atrás, apareció otro. Sacó una pistola y ordenó: “`abrí la puerta´”, detalló la peluquera. Luego, se sumó un tercer ladrón que “tiró una piedra a la puerta y estalló el vidrio”, indicó la víctima.

Según Cari, los dos ladrones que avanzaron hacia el interior del local “tenían cara de nenes”, el tercero “estaba más tranquilo y había un cuarto. Dos, estaban con la cara descubierta.

“Entraron y empezaron a pegarle a mi compañero. Dame la plata decían. Yo les explicaba que no habíamos abierto todavía, que no había plata. Me apuntaban a la frente. A mi compañero le pegaron con una lata de yerba”, recordó sobre el terror.

En medio de ese ataque, uno de los delincuentes tomó la cartera de la mujer. Además, se llevaron un celular. El botín fue de 85 mil pesos en efectivo que habían reunido con el trabajo de días anteriores y un ahorro que iba a ir a pagar trabajos de albañilería. Las pérdidas son mayores: habrá que reponer la puerta de vidrio. También planean poner rejas.

En unos tres minutos desde que habían llegado, escaparon de nuevo hacia la calle, donde los esperaba un auto gris, con un quinto integrante de la gavilla al volante. Doblaron hacia Camino Centenario y desaparecieron.

Aunque hay alerta por robos en la zona, la situación sorprendió en la peluquería. “Antes, fueron tres robos a la noche o de madrugada”, recordó Cari y contó que “desde hace 19 o 20 años que estamos trabajando acá, todo el día. Fue angustiante. Te levantás a las cinco de la mañana a trabajar. Ya se convive con el miedo a los robos”.

En esa línea, sostuvo que el de ayer “no es un caso aislado, hay mucha inseguridad acá en City Bell. Escuchamos que roban o se meten con los chicos”.