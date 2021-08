“La Mole” Moli: “Es preferible matar criaturas y salvar perros”

Siempre polémico, Fabio “La Mole” Moli dejó declaraciones que hicieron ruido en el marco de una entrevista radial con Ulises Jaitt para “El show del espectáculo” (Radio Urbana), en la que aseguró que hay mujeres que prefieren “matar criaturas y salvar perros”.

El escabroso tema llegó a colación de una intención que el ex boxeador persigue desde hace tiempo y que tiene que ver con que se legalice la carrera de perros galgos.

“Estoy de acuerdo con que se legalice la carrera de los perros galgos. Siempre yo peleé por ese gran deporte que llevo en la sangre de generación en generación. Hay gente que no lo quiere entender, pero les hago una pregunta: ¿Por qué no pueden correr los galgos y sí puede correr un caballo que le vienen pegando en el lomo 400 metros atrás? ¿Por qué puede jugar un partido de polo un tipo que tironea al caballo para todos lados? Hace rato que lo tendrían que haber legalizado”, manifestó “La Mole”, que hace cinco años alcanzó su pico máximo de popularidad cuando fue convocado por Tinelli para sumarse a su show de baile.

En tren de confesiones, el ex deportista cordobés hizo pública su postura en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y trazó un paralelismo con las carreras de galgos. “No, estoy en contra del aborto. He estado siempre en contra del aborto. Sacá la cuenta, ha habido mujeres que maltrataban a los galgueros por el tema de los perros y sí votaron al aborto, así que es preferible matar criaturas y salvar los perros. ¿Me entendés?”, explicó Moli, que, esta semana, recibió un duro revés judicial, en tanto, una fiscal cordobesa solicitó elevar a juicio una causa que inició su ex mujer por 30 años de violencia de género.

Desde su salida de los medios, la vida de Moli transcurre en Córdoba sobreviviendo con la albañilería. “Antes de comenzar con el boxeo, la profesión mía era de albañil. Así que ahora estoy trabajando de vuelta en la construcción... Pero es una cosa que siempre me gustó, me encantó, lo sé manejar. Tranquilo y feliz”, dijo en mayo pasado.