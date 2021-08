“Somos una oportunidad para que la sociedad no vote lo mismo de siempre”

Después de años de silencio, Florencio Randazzo decidió afrontar una vez más el desafío de una candidatura. Es la cabeza de la lista de los diputados nacionales por la Provincia del frente Vamos con Vos, que se presenta como algo diferente a Juntos y al Frente de Todos. Recibió a EL DIA en sus oficinas de la Capital Federal. Aquí los tramos principales de la entrevista.

-¿Porqué presentarse otra vez después de aquel 2017 del 5,4 por ciento de los votos, en el que peleó la senaduría nacional?

-Sentí una obligación de generar una alternativa que pueda representar a gran parte de la sociedad argentina, que no está representada ni por el macrismo ni por el kirchnerismo, que evidentemente no han llegado a resultados buenos para el país. Y pretendemos plantear soluciones a los problemas que hoy tiene la Argentina. Vamos a ir a la elección de este año, pero de cara a 2023. A diferencia de los partidos tradicionales, que están integradas por componendas políticas, nuestra alternativa está conformada por la sociedad civil. Ese era uno de los principales desafíos que asumí al empezar esto.

-¿Lo dice porque los principales candidatos de su lista no son nombres conocidos del PJ o la UCR?

-Claro. La segunda en mi lista es Carolina Castro, primera mujer integrante de la UIA (Unión Industrial Argentina), dueña de una empresa importante autopartista del país. El tercero es Gustavo Pulti, que fue intendente de Mar del Plata dos veces, formado en el desarrollismo y que integra el vecinalismo en la Provincia. Luego tenemos una docente, Valeria Iglesias, porque creemos que una de las cuestiones a discutir en la campaña es la Educación. Ella trabajó en escuelas rurales, urbanas, fue directora; hizo toda la carrera. En cuarto lugar, Adrián Verdini, un representante del deporte, ex director técnico de la seleccional nacional de karate y responsable del área deportiva de la universidad de La Matanza. Y así toda la nómina. En definitiva: expresar los ejes que demanda la sociedad cuando pide soluciones.

-¿A que se debió su silencio post derrota en 2017? ¿Enojo, frustración?

-Hice lo que sentí que debía hacer. Ese año Cristina Kirchner me ofreció ser candidato a diputado nacional en primer término en su boleta, pero yo estaba convencido de que la visión que tenía el kirchnerismo en aquel momento estaba equivocada y lamentablemente no me equivoqué. Decidí competir en una elección que se polarizó muchísimo. Y hay que ser respetuoso del resultado electoral. El veredicto de las urnas es inapelable. Lo que yo hice fue dedicarme a la actividad privada, que muchas veces no se entiende en la política.

-¿A qué se dedicó?

-Soy director de una compañía tecnológica importante y tengo algunos emprendimientos. Me llamé a silencio pero nunca dejé de hacer política. Y ahora hay una oportunidad importante de ofrecerle a la sociedad que no vote lo mismo. Porque si vota lo mismo, el resultado será el mismo que hasta ahora.

-¿Pero usted fue parte del kirchnerismo hasta diciembre de 2015?

-Y siento que he honrado al gobierno que integré durante años. Pero también honré lo que dije siempre: que no hay mayor responsabilidad política que gestionar. Y todo lo que estuvo en mi área lo transformé de forma inédita. Los documentos, el pasaporte, la tarjeta SUBE, el tren eléctrico a La Plata, una obra que hacía 30 años que estaba parada. Conseguí financiamiento, llevé adelante la obra, compré los trenes y hoy funcionan, incluyendo los talleres de Tolosa y el paso a nivel de 1 y 32. Todo eso estaba en el préstamo que conseguí del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo cumplí con la responsabilidad que tuve, mejorarle la vida a la gente, pero iba teniendo algunas diferencias internas que se acentuaron luego.

-¿Cuáles eran?

-Básicamente errores en cuestiones económicas. La Argentina necesita darle consistencia a la economía. Con estos niveles de inflación la economía no va a crecer. Hay un trabajo del Banco Mundial que muestra que todos los países que tienen más de 20 por ciento de inflación no crecen. Y acá hace 10 años que no se crece, que no se genera empleo genuino. La inflación le quita poder adquisitivo al salario. La mayoría de los argentinos llega muy justo a fin de mes y el alza de precios alienta eso. Para crecer hay que ahorrar pero con las tasas de inflación tan altas no se puede. Además acá se grava el ahorro, por lo cual no hay inversión. La Argentina sólo saldrá de la pobreza si logra crecer y generar empleo

-Desde el gremialismo salieron a criticarlo porque usted dijo que ellos son parte del problema de la Argentina.

-Es que en esta campaña se está intentando hablar mucho del pasado y nada del presente y el futuro. Nosotros proponemos una nueva ley laboral, que sea inclusiva y moderna. Y que de ninguna manera implica perjudicar a los trabajadores, sino lo contrario: incorporar al 50 por ciento de gente que está afuera de la formalidad. ¿Cómo? Que no sea una ley retroactiva, para no afectar derechos. Que incluya distintas modalidades de trabajo, porque no es lo mismo una pyme de Ensenada que una multinacional. O una empresa de software, cuya contratación no tiene límites geográficos.

-¿Es verdad que propone terminar con las indemnizaciones?

-Sí, pero para pasar a un seguro de desempleo como tiene el mundo moderno, que se nutriría con aportes de la patronal, de Anses y del trabajador. Si es despedido, por 12 meses el laburante cobraría el mismo salario que cuando trabajaba. Los gremialistas están equivocados, tienen una visión corporativa y fuera de la realidad porque lo que están defendiendo es al 50 por ciento que está en la formalidad y deja a la otra mitad que esta afuera.

-Muchos creen que una reforma así, que implica una negociación con los gremios, sólo podría hacerla un gobierno peronista. ¿Que opina de eso?

-Lo único de lo que te arrepentís es de lo que no te animás a hacer. Nunca hubo decisión de llevar adelante una nueva ley laboral, de ningún gobierno. Ni peronista ni no peronista. Hay que poner la discusión sobre la mesa ahora, cuando la mitad de la gente que trabaja está en la informalidad. Si no, ¿cuándo lo vas a hacer? Y hay que redefinir el Estado. Ni el estado de Macri, que se desentiende de los problemas y deja que el mercado regule, porque eso acentúa las desigualdades, ni el que plantea el kirchnerismo, que se mide por el volumen del gasto, la cantidad de empleados y las regulaciones. Necesitamos un Estado que brinde bienes públicos de calidad (salud, educación, seguridad) y que promueva el desarrollo.

-¿Cómo procesó el hecho de que Alberto Fernández, un ex colaborador suyo en la última campaña, terminó siendo presidente?

-Yo no hablo de las personas. El que cambió, en todo caso, fue él. Creo que las políticas llevadas adelante por el actual presidente dejan mucho que desear. Argentina tiene 7 de cada 10 pibes pobres en el Gran Buenos Aires, 52 por ciento de pobreza allí; 12 por ciento de desocupación, la inflación de 50 puntos, endeudamiento escandaloso y una renegociación de la deuda privada que paga una tasa de 16 por ciento en dólares cuando los países de la región se financian al 1 o 2 por ciento anual. El problema es que la política no conserva el valor de la palabra y por eso se ha ido degradando con el paso de los años.

-¿Que visión tiene de La Cámpora como organización política?

-Creo que tiene una idea equivocada de hacia dónde va el mundo y no tiene ni la menor idea de lo que es gestionar. No comparto nada con ellos. El mundo funciona cada vez más integrado, más desarrollado, con una economía que no se mueve en base a compartimentos estancos sino con vasos comunicantes. La visión de ellos de esta situación es diferente. Y la idea de divorcio entre la política y la gestión termina afectando las políticas publicas.

-¿Cómo evalúa la gestión de Axel Kicillof?

-Es parecido a lo que decía antes. Una provincia donde su obra social, el IOMA, es un verdadero desastre, burocrática. Un sistema educativo que nunca cumplió en los últimos años con los 181 días del ciclo lectivo, donde se vive cada vez más inseguro. Queda claro: dato mata relato.

-Usted es peronista ¿Cree que si hay un proyecto nacional Axel 2023 lo acompañará el peronismo?

-Primero habria que ver qué es el peronismo hoy. Siempre fue una fuerza transformadora, con políticas de inclusión, distributivas y el peronismo actual es una fuerza de asistencia a la exclusión, de oportunistas y busca cargos que no pretenden transformar nada.