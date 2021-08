Messi se despidió del Barcelona en una conferencia de prensa repleta de lágrimas y emoción: "Este es el final y ahora empieza otra historia"

Messi sale a dar su conferencia de prensa totalmente quebrado. Momento increíble. pic.twitter.com/VyjK1aWuFU — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2021



Lionel Messi se despidió este domingo del Barcelona en una conferencia de prensa en el estadio Camp Nou, en un auditorio colmado por la prensa y con el enorme palmarés logrado por el ídolo argentino, quien comenzó sus palabras en medio de un profundo llanto, lamentó su salida inesperada del club y luego respondió a todas las preguntas que le realizaron los periodistas.

En medio de una gran expectativa mundial, Messi señaló que "es muy difícil para mi, después de tantos años. No estaba preparado. El año pasado cuando se armó el lío. pero este año estábamos convencido con mi familia, íbamos a seguir acá, en nuestra casa, seguir con nuestra vida en Barcelona, en lo deportivo y lo cotidiano, que es maravillosa.

"Hoy me toca despedirme de esto. Llegué siendo muy chiquito, con 13 años. Después de 21 años me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos. No puedo estar más orgulloso. Vamos a volver porque es nuestra casa.

Consultado en conferencia de prensa sobre su partida del club, Messi dijo que "lo que tengo claro es que yo hice todo lo posible. Escuché muchísimas cosas que se dijeron de mi. Pero de mi parte hice todo lo posible. El año pasado no quería quedarme. Esta año sí quería, pero no se pudo".

"Me pasan muchas cosas por la cabeza, hasta el día de hoy no me puedo imaginar dejar el club, cambiar mi vida por completo. Hace 16 años que estoy en el primer equipo. Ahora es como empezar de cero, es un cambio duro, sobre todo para mi familia. Sé que nos vamos a adaptar y vamos a estar bien. Es un cambio difícil pero hay que afrontarlo, asimilarlo y arrancar otra vez", señaló.

Respecto de su posible arribo al PSG de Francia, dijo que "a esta hora no tengo nada arreglado con nadie".

"Este es el final en el club y ahora empieza otra historia. Es el momento más difícil, sin dudas", agregó.

En relación al futuro del club, Messi sostuvo que "el Barcelona es uno de los equipos más grande del mundo. Va a tener una buena plantilla. Como dijo Laporta (presidente del club), los jugadores pasan. Va a ser raro, pero la gente se va a acostumbrar. Al final, todo se acomoda".

En cuanto a la foto con jugadores del PSG en sus vacaciones que desató la polémica, Messi comentó que "después de esa comida estaba convencido de que iba a seguir. De que estaba listo el contrato mio. Después pasó lo que pasó. Teníamos decido lo que íbamos a hacer".

"Teníamos todo arreglado. No teníamos ningún problema. Siempre le fui sincero a la gente", añadió.

En cuanto a los sucesos en torno a su salida del club, dijo que "no sé el entramado de todo. Lo que sé es decisión de la Liga, la deuda del club. No tengo ningún problema con Tebas (presidente de la Liga Española)".

Dolido por su salida del Barcelona, expresó que "cuando me vaya me va a caer más la ficha. Va a ser peor. Lo importante es que vamos a estar arropados de mi familia y mis seres queridos. Seguramente se me va a pasar un poco todo esto".

Messi también respondió a la pregunta por la foto con jugadores del PSG que desató la polémica. "Eso fue una tontería. Con Di María y Paredes habíamos hablado que íbamos a estar en Ibiza. También estaba Neymar, dijo que vengan a mi casa. Estaba Verrati, también. Había bromas en ese momento. Todos diciendo venite a París. Esa es la historia. No hay más que eso. Fue sólo una foto de amigos, de vacaciones. Nada más".

Al ser interrogado sobre una posibilidad de que continúen las negociaciones con el Barcelona hasta que se finalice el mercado de pases, comentó que ya "lo explicó el presidente, porque el club tiene una deuda muy grande. Y no se podía seguir. Para qué estirarlo más si es casi imposible. Yo tengo que buscar mi futuro, pensar en mi carrera, que es lo que importa a partir de ahora".

Sobre sus deudas pendientes, deslizó que "me quedó la espinita de no poder ganar otra Champions porque estuvimos muy cerca. Pero esto es fútbol. Siempre damos el máximo, a veces se da y a veces no. Quiero terminar mi carrera con la máxima cantidad de títulos posible".

Asimismo. Messi respondió a la posibilidad de que bajara sus pretensiones económicas en la negociación con el Barcelona: "Yo había bajado el 50 por ciento de mi ficha. Después no se me pidió más nada. Pero hay muchas cosas que se dicen que no son verdades", consignó.

"Siempre fui de frente con la gente que es lo que más me importaba. Decirles la verdad a la gente con la que crecimos juntos", cerró.