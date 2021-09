Cartelera on demand: la oscuridad se apodera de las plataformas

“EL ESCUADRÓN SUICIDA”

De los cines a HBO Max. Desde el domingo, los suscriptores del servicio on demand podrán ver en exclusiva al equipo de supervillanos más peligroso del universo DC.

En “El escuadrón suicida”, el aclamado director James Gunn da la bienvenida a lo más parecido al infierno: la prisión de Belle Reve, la cual cuenta con la tasa de mortalidad más alta de los Estados Unidos y alberga a los peores supervillanos, decididos a hacer cualquier cosa para salir, incluso unirse a la secreta y oscura Fuerza Especial X.

¿Cuál es la tarea en esta ocasión? Reunir a un grupo de convictos, incluyendo a Bloodsport, Peacemaker, Capitán Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin y la psicópata favorita de todos, Harley Quinn; armarlos hasta los dientes y soltarlos en la remota isla de Corto Maltés que está infestada de enemigos.

Atravesando una jungla repleta de adversarios y fuerzas guerrilleras, el Escuadrón se encuentra en una misión de búsqueda y destrucción en la que solo cuenta con el Coronel Rick Flag en tierra para obligarlos a comportarse... y los técnicos del gobierno de Amanda Waller en sus oídos, rastreando cada uno de sus movimientos. Y, como siempre, al menor paso en falso, estarán muertos - ya sea a manos de sus oponentes, de un compañero de equipo o de la propia Waller.

“DR. DEATH”

Starzplay estrena en su catálogo de dramas premium la esperada “Dr. Death”, una serie basada en la aterradora historia real del Dr. Christopher Duntsch, una estrella en ascenso en la comunidad médica de Dallas que, de pronto, comienza a despertar una terrible sospecha entre sus colegas al ver que los pacientes que entraban a su quirófano salían peor de cómo ingresaban. ¿Tenía el Dr. Muerte una obsesión con mutilar a sus pacientes?

A VEINTE AÑOS DEL 11/9

Entre mañana y el domingo, en el marco del vigésimo aniversario del atentado a las Torres Gemelas, History y History 2 emitirá una programación especial tendiente a recordar el horror del 9/11.

La señal de cable, que en estas dos décadas emitió más de 70 horas de programación sobre este episodio y produjo más de 60 piezas de contenido digital original, mostrará los especiales “11 de septiembre: Teorías de Conspiración” (mañana a las 18.20); “11 de septiembre: Los cuatro vuelos”(mañana a las 20.10); “Auge y caída de las Torres Gemelas” (mañana a las 21.50); “11/9: Ataque al Pentágono” (el domingo a las 20.10) y “La cacería de Bin Laden” (domingo a las 21.05) .

Además, en su servicio on demand y a través de History Play, también se podrá acceder a los contenidos “102 Minutos que cambiaron la Historia”, “11/9 Código Angel”, “Los últimos minutos del vuelo 93”, “Días que marcaron la historia”, e “ISIS: Terrorismo Extremo”.

“LUCIFER”

¿Se acaba “Lucifer”? Netflix, que rescató la serie luego que Fox la cancelara, ha advertido que esta vez es “real”. El viaje de seis temporadas de Lucifer Morningstar (Tom Ellis), quien deja el infierno para ir a Los Ángeles, terminará con los 10 episodios que se estrenan hoy en el servicio del gigante on demand. Aún queda por aclarar por qué Lucifer no domina al ahora retirado Dios, y cómo responderá a un mundo sin Dios que se deshilacha. La ex detective del Departamento de Policía de Los Ángeles Chloe Decker (Lauren German) es ahora una asesora de Lucifer y está ahí para acompañarlo en esta última aventura.

“INSTINTOS OCULTOS”

Con el futuro de la raza humana en juego, un grupo de jóvenes concebidos para la inteligencia y la obediencia, se embarcan en una expedición para colonizar un planeta lejano. Pero cuando descubren secretos sobre la misión, comienzan a explorar su naturaleza más primitiva. A medida que la vida en el barco llega al caos, son consumidos por el miedo, la lujuria y el hambre insaciable de poder. Disponible en Amazon.

“THIS IS US”

Los suscriptores de Directv Go podrán acceder a una de las series más exitosas, “This is Us”.

Serie que mezcla drama y comedia, trata sobre personas que nacieron el mismo día. La fecha de nacimiento como nexo de los diferentes protagonistas que hará que sus vidas se crucen y cambien para siempre.

Entre los personajes principales de esta producción están Rebecca y Jack , una pareja de Pittsburgh que espera trillizos.

“KATE”

Mary Elizabeth Winstead protagoniza el brutal thriller de asesinos “Kate”, que se estrena hoy en Netflix. Winstead ha coprotagonizado películas de acción como “Gemini Man” y “Birds of Prey” (“Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn”) en años recientes, pero en esta historia del director francés Cedric Nicolas-Troyan asume el papel protagónico. Su personaje asesino se dirige a una misión en Tokio, donde tiene 24 horas para vengarse. Woody Harrelson es su compañero de reparto.

“THE VOYEURS”

Amazon Prime Video ofrece como novedad la película “The Voyeurs”. En esta historia, una joven pareja se muda a un apartamento en Montreal. Al poco tiempo encuentran un bizarro interés en sus excéntricos vecinos del edificio de enfrente. Sin embargo, lo que comienza como una curiosidad, da un giro inesperado y se convierte en una historia de obsesión y deseo mientras sus vidas se entrelazan de manera repentina.

“COME FROM AWAY”

Una versión filmada del musical de Broadway nominado al Tony de Irene Sankoff y David Hein, “Come from away”, que trata sobre las 7.000 personas que quedaron varadas en Gander, Newfoundland, cuando todos los vuelos estadounidenses fueron interrumpidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, se estrena hoy en el servicio on demand Apple TV+.

La película, que fue filmada a diez cámaras en base a diez presentaciones hechas en vivo, se montó y filmó en mayo en el Teatro Gerald Schoenfeld para un público que incluyó a sobrevivientes de los atentados y socorristas, en un marco de profunda emoción.