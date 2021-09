Alex Caniggia incursionará en la política

El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia apoyó a Javier Milei y criticó duramente a “los zurdos”, "las ratas quedaron out"

Ahora recurrió a las redes sociales para expresar su apoyo a Javier Milei. Luego de la salida de Polémica en el bar, Alex Caniggia decidió alejarse de la televisión para introducirse en la política. Me preguntan si fui a votar, obviamente que fui a votar, imbéciles. ¿A quién voy a votar? ¡A Milei, el peluca sape!”, manifestó en sus historias de Instagram.

El hijo del pájaro no tuvo piedad a la hora de continuar con su relato “¿Qué se piensan, que voy a dejar que ganen estos zurdos empobrecedores hijos de puta? No, ahora cambió todo. Esos zurdos, las ratas quedaron out. Las ratas murieron se les acabó su tiempo, salieron de las cloacas y quedaron todas envenenadas”.

Para finalizar, Alex Caniggia aseguró que Milei encabeza una “revolución” y reveló que probará participar en la política. “Por una Argentina sin pobres, donde los argentinos se puedan comprar lo que quieran, puedan viajar adonde se les cante y tengan una vida hi-society. Por una Argentina como potencia mundial”, concluyó.

En otro ámbito, vale destacar que Alex Caniggia se mostró a favor de la legalización de la marihuana, así lo expresó tiempo atrás en una de sus participaciones en el programa televisivo MasterChef Celebrity