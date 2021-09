Las monedas de $1que dicen "provingia", al final no son ningún "tesoro": casi no hay ventas

Una enorme revolución causaron las monedas de un peso que por error en vez de decir "provincias del Río de la Plata" dicen "provingias" y se publicaron a la venta hasta con un valor de 20 mil pesos en los sitios de compra y venta online. Cuando se conoció la noticia muchos fueron a "romper el chanchito" para saber si eran dueños de ese "tesoro".

Si bien muchos encontraron las monedas con la impresión que contienen esa falta ortográfica y data del año 1995, e incluso se apresuraron a publicarlas a precios exorbitantes, lo cierto es que el mercado no ofreció compradores por lo que hubo casi nulas ventas. Es que en el mercado existen 56 millones de unidades con esa equivocación en el reverso de la misma.

“Las monedas que dicen ‘provingias’ no valen mucho, se encuentran muy fácil. Pero las publicaciones son libres y por eso aparecen estos precios. Una moneda de estas puede valer 100 pesos o menos. Nadie las compra porque se consiguen fácilmente en la calle. Todos los coleccionistas las tienen y no hay un público que las demande”, según dijo un especialista al sitio Infobae. Además sostiene que en las monedas de circulación existen errores distintos que son más escasos y hacen que las mismas tengan un mayor valor. Es el caso de una serie de monedas plateadas de 25 centavos, que hoy ya no circulan, que “se pegan a un imán” dado que el metal con el que fueron acuñadas es magnético cuando en verdad no debió serlo. “Hay un error en la aleación, son de níquel y cobre, pero se les mezcló algún metal ferroso que las hace magnéticas”, afirmó el experto.

También el coleccionista contó que “hay otras con fallas en el proceso de fabricación de las monedas que se pueden encontrar circulando. Las monedas tienen que tener las dos caras alineadas. Algunas las das vuelta y están giradas las figuras y no son simétricas. Son monedas que pueden valer desde 5 dólares a 50 dólares. Eso se puede encontrar en las que circulan ahora como las de 5 pesos”.

Lo cierto es que tras viralizarse el valor al que se publicaron las monedas de un peso con el error descrito, muchos se toparon con la realidad y de la euforia de haber encontrado un ejemplar que parecía un "tesoro" terminaron en la decepción porque no hay compradores que ofrezcan semejantes sumas de dinero.

El mismo portal mencionado asegura que en el sitio especializado Numismática ArgCollectibles se vende un blister completo con 10 de esas monedas por 50 dólares (unos 9.200 pesos). Y también hay ofertas en la plataforma eBay, con valores que van desde los 6 dólares (1.100 pesos) a los 12 dólares (2.208 pesos) por cada moneda.