En Mar del Plata, un duelo por algo más que solo tres puntos

El mítico Estadio Mundialista “José María Minella” será escenario hoy desde las 13, de un duelo de necesitados por los tres puntos. Tanto el local, Aldosivi, como Gimnasia, con sus urgencias a cuestas buscarán quedarse con un triunfo que les vendrá muy bien para su futuro inmediato.

El Tiburón recibirá en Mar del Plata al Lobo por la 13° fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), y buscará aprovechar la localía para superar el momento más complejo desde la llegada de Fernando Gago como entrenador, tras una racha negativa de cinco derrotas al hilo.

El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y la televisación de TNT Sports Premiun.

El elenco marplatense llega golpeado al cruce con el Lobo, tras una seguidilla de derrotas ante River, Lanús, Huracán, Godoy Cruz, Vélez, que lo dejaron clavado en los 13 puntos acumulados durante un prometedor arranque de torneo.

Gago deberá ensayar un cambio obligado, debido a una fractura en la clavícula derecha sufrida durante un entrenamiento por el delantero Federico Andrada, quien fue operado a mitad de semana y tendrá al menos para tres meses de recuperación. El DT tampoco podrá contar con el mediocampista Joaquín Indacoechea, quien fue intervenido quirúrgicamente por rotura de ligamentos sufrida tras la derrota ante Godoy Cruz.

A partir de estas bajas, el entrenador podría incluir entre los titulares a Javier Iritier, aunque también podría proponer un esquema distinto al habitual.

¿PIPO METE UN CAMBIO?

Pasando al Lobo, que se ubica un escalón arriba de Aldosivi con 14 puntos, Néstor Gorosito parecía encaminarse a repetir el mismo equipo que el último lunes derrotó como local por 1-0 a Unión. Pero, en la víspera antes de viajar le dijo a la prensa (ver nota aparte) que podía llegar a darse una variante.

Lo que se supo que trabajó en la práctica futbolística matutina celebrada el jueves en Abasto, Manuel Insaurralde ocupó el lugar de Eric Ramírez, y Pipo habría quedado satisfecho.

El resto seguiría de la misma manera, con Nery Leyes como volante central por segundo partido consecutivo, y arriba un respaldo importante para Nicolás Contín que seguirá siendo la referencia de área haciendo dupla con el Pulga Rodríguez.

Es probable que en Aldosivi Gago empiece a jugarse el puesto, pero en Gimnasia Gorosito dirigirá su cuarto partido y necesita reafirmar una levantada tras el empate con Vélez y el triunfo con Unión. No será para nada fácil, pero el Lobo intentará sacarse la “mufa” de ganar de visitante, algo que no logra desde el 4 de enero pasado, cuando venció a San Lorenzo, y ya pasaron más de diez partidos saliendo del Bosque y no pudiendo sumar de a tres.

Lo cierto es que el plantel albiazul ayer entrenó por la mañana donde repasó la pelota parada en Estancia Chica y con esto cerró la preparación. Tras el almuerzo, la delegación partió en ómnibus rumbo a Mar del Plata donde arribaron horas más tarde directamente para cenar y descansar.

Además de los once titulares (ver aparte), viajaron los siguientes futbolistas que integrarán el banco de suplentes: Tomás Durso, Guillermo Fratta, Maximiliano Coronel, Lucas Licht, Harrinson Mancilla, Emanuel Cecchini, Nicolás Colazo, Matías Miranda, Matías Pérez García, Franco Torres, Eric Ramírez y Sebastián Cocimano.