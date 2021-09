El bono que suplantará al IFE: montos, requisitos, inscripción y quiénes podrán tramitarlo

El nuevo bono de emergencia que prepara la Anses para suplantar al IFE va tomando forma. Se supo que tendrá formato reducido e impactará en jóvenes desocupados de entre 18 a 24 años. Sería para 3 millones de personas, a diferencia de las 9 millones que alcanzó en las ediciones pasadas.

La confirmación de que el Gobierno prepara una nueva ayuda la dio el propio presidente Alberto Fernández, quien además adelantó que la prestación contará con una etapa de inscripción. Las declaraciones las hizo el pasado fin de semana en Avellaneda, cuando reconoció que "estamos tratando de buscar algo nuevo y ahí vas a poder inscribirte".

Cabe recordar que en las anteriores tres ediciones del año pasado la inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia se habilitó únicamente por internet. En el trámite se requería completar un formulario descargable desde el sitio de ANSeS o de la aplicación ANSeS móvil. Para el bono de este año, si bien aún no se dio a conocer la planilla de solicitud, es muy probable que se implemente el mismo sistema.

Lo que sí se supo es que el bono que reemplazará al IFE estará destinado a jóvenes de entre 18 a 24 años que pertenecen a sectores vulnerables, desempleados y sin ningún tipo de asistencia social. En cuanto a los montos, oscilará entre los $ 12.000 a $15.000 y se pagaría por única vez en octubre.

En lo que refiere a los requisitos para cobrarlo están: ser desocupado; estar trabajando en la economía informal; ser monotributista inscripto en la categoría “A”; ser monotributista inscripto en la categoría “B”; ser monotributista social; ser trabajador de casas particulares; estar domiciliado en el territorio nacional; ser argentino, nativo o naturalizado; tener residencia legal en el país no inferior a dos (2) años contados desde la fecha de esta solicitud; tener entre 18 y 65 años; no convivir con los padres en caso de ser menor a 25 años; no estar registrado como monotributista en la categoría “C” o una categoría superior, y no estar registrado en el régimen de autónomos; no tener miembros del grupo familiar registrados como monotributistas en la categoría “C” o una categoría superior ni registrados en el régimen de autónomos; no encontrarse privado de la libertad, bajo cualquier modalidad; no percibir, ni el solicitante ni algún miembro del grupo familiar, ingresos por: trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, prestación por desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; tampoco ser beneficiario de planes sociales, salario social complementario, los programas Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales. Además se informó que quedan exceptuados los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o Progresar.

Hay que tener en cuenta que el grupo familiar está conformado por la persona solicitante de alguna prestación -como por ejemplo el nuevo bono-, su cónyuge o conviviente y sus hijos menores de 18 años. De esta forma, el grupo familiar puede considerarse también una sola persona por declaración jurada del o la solicitante. Además se aclaró que en 2020, y con réplica prevista para la ayuda de este año, el bono del Ingreso Familiar de Emergencia se pagó a un solo integrante del grupo familiar.

Por otro lado, y como novedad, se indicó que si en el grupo familiar uno de sus miembros cobraba la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) o asignación familiar correspondiente Monotributo, el IFE de ANSeS se abonó a los titulares de esos beneficios, sin embargo esta condición no reiterará en la edición 2021.

La consulta sobre el grupo familiar del futuro solicitante se puede realizar a través de la plataforma Mi ANSeS, que es una plataforma digital del organismo que permite realizar diferentes trámites y consultas personales sin necesidad de ir a una oficina. Se ingresa con CUIL y Clave de la Seguridad Social, que se puede obtener totalmente en línea.

Dentro de Mi ANSES, en la opción Información Personal, se puede chequear o modificar las relaciones familiares registradas en el organismo previsional (padres, hijos y cónyuge) al igual que revisar datos de contacto. "Esta información es muy importante para cualquier trámite que tengas que realizar y para que podamos enviarte novedades acerca de tus prestaciones", repasa en su sitio oficial. Para realizar la consulta, deberán ingresar con CUIL y Clave de Seguridad Social a Mi ANSeS.

Cabe señalar que el año pasado se contempló como grupo familiar a lo compuesto por el solicitante menor de 25 años y sus padres, si la persona menor de esta franja etaria tenía como domicilio registrado en ANSeS el mismo domicilio que registraron sus padres.