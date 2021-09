No les alquilaron el departamento por ser una pareja trans

Una pareja denunció que lo dueños de un departamento que iban a alquilar desistieron de hacerlo porque uno de sus integrantes es una persona trans. desde el INADI señalaron que este tipo de casos son frecuentes e instaron a las personas que padecen este tipo de discriminación a denunciarlo.

“No nos quieren alquilar por la transición de Emma. Siglo XXI”, escribió Thiago Leis (27) en las redes sociales tras recibir un mensaje de una amiga que hacía de intermediara con el dueño del departamento que tenía pensado alquilar.

“Lo lamento, pero no se hace por el tema de tu pareja. El hombre es homofóbico y a la mujer le da lo mismo; cuando ella le comentó, se echaron para atrás”, decía, palabras más, palabras menos, según indica el sitio Infobae.

Thiago le había comunicado la mala nueva a su novia Emma Velasco (23) y la joven contó que al principio pensó que la oportunidad se había caído porque otra persona se había anticipado al alquiler, “pero después entendí que no” y entonces subió a la terraza de su trabajo para desahogarse a escondidas.

“Lloré como si no hubiera un mañana”, le dijo a Infobae. “No es la primera vez que me desprecian por el solo hecho de mi existencia”, agregó.

La historia se hizo viral. Thiago y Emma se conocieron en 2018 por Tinder. Él argentino, ella colombiana; él estudiante de ciencia política, ella estudiante de kinesiología.

“La idea de mudarnos surgió por una cuestión de comodidad. Como yo soy militante de la UCR en la Comuna 13 de la Ciudad de Buenos Aires, y en este momento estamos viviendo en Parque Patricios, se nos ocurrió mudarnos por la zona. Una amiga me dijo que conocía un matrimonio que alquilaba un departamento en Colegiales, a dos cuadras del Comité donde trabajo, y me ofreció hacer de intermediaria”, contó Thiago.

En tanto, Emma dijo que "venía todo súper bien. Aceptaban mascotas (‘tenemos dos gatos y un erizo’). El precio nos cerraba y la zona era ideal. Habíamos quedado en ir a verlo este sábado, pero por las dudas le pedí a Thiagui que le recordara a los dueños mi situación”.

Cuando se refiere a “su situación” Emma Velasco habla de su transición. Esa que intentó hacer a los 16 años en su Colombia natal; después a los 18, ya radicada en Argentina; y la que finalmente logró comenzar hace cuatro meses.

“Era todo tan perfecto... estábamos re ilusionados”, sigue Emma y explica que no es la primera vez que la discriminan. “Las mujeres trans estamos acostumbradas a este tipo de situaciones porque las vivimos todos los días. Más allá de eso, reconozco que soy una afortunada porque tengo un novio a quien no le doy vergüenza, tengo un trabajo estable donde me respetan, mis padres me aman, pero la mayoría de mis hermanas no tiene esa suerte”, sostiene.

Thiago dice que está familiarizado con la realidad de las mujeres trans y que gracias a su militancia conoció a Mónica Astorga, la monja de clausura que las rescata de la calle y las ayuda a tener trabajos formales para salir de la prostitución.

“Yo intuía que algún momento podía pasarnos esto. Lo primero que sentí esta mañana cuando recibí ese mensaje fue: ‘Y sí’. Veníamos esquivando este tipo de episodios y esto fue un baño de realidad. Tarde o temprano nos iba a ocurrir”, lamenta.

Desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) explicaron a Infobae, que episodios así suceden con frecuencia. Desde el inicio de la pandemia, el organismo que preside Victoria Donda, recibió varios casos de personas fueron discriminadas al intentar alquilar una vivienda.

“Nuestra línea de atención 168 está disponible para todes les que sufran estas situaciones y quieran denunciarlas o requieran asesoramiento sobre cómo actuar ante las mismas”, indicaron.