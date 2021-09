Un pulso que se acelera: de a poco, crece el ritmo urbano

Aunque a un ritmo tibio todavía, la Ciudad va cobrando parte del pulso perdido por la pandemia. Desde distintos sectores advierten que de a poco crece el movimiento urbano, ya sea del tránsito vial como del peatonal; los vecinos salen a la vía pública cada vez más relajados, pasean por los centros comerciales y se vuelcan, cuando el clima acompaña, a la recreación al aire libre que ofrecen los parques y plazas. Desde hace unos días, algunas personas que circulan por las calles se desprendieron incluso de la protección de los barbijos, pero la mayoría mantiene la medida preventiva.

En la impresión de los comerciantes se mueve más gente, pero eso no impacta en la facturación

En la impresión de los comerciantes, si bien no se registra un movimiento significativo en las cajas, entre la flexibilización de las medidas restrictivas que dominaron la trayectoria pandémica y las jornadas de tiempo primaveral “se ve más gente en la calle”.

Presidente de la Asociación de Amigos de Calle 12, Alberto Catullo, dijo que “se nota que las personas se animan más a lo social, a salir, y a visitar los centros comerciales, sobre todo cuando son lindos días, pero desde el punto de vista de las ventas estamos muy por debajo de la pre pandemia; la gente no dispone de poder adquisitivo, tiene las tarjetas de crédito con mucha deuda y hasta que no se inyecte dinero en el sistema no creo que la situación mejore”.

Por otra parte, Catullo resaltó el hecho de que, en líneas generales, los platenses siguen cumpliendo con los protocolos sanitarios. “Nos pone contentos que la mayor parte de los vecinos se mantengan concientes de las medidads sanitarias y salgan a la calle con barbijo”, indicó el comerciante.

Otra muestra del cambio en el paisaje céntrico la ofrece el tránsito vehicular, que viene cobrando un ritmo más acelerado, a tal punto que ya se complica el estacionamiento: cuesta cada vez más conseguir lugar donde dejar el coche, sobre todo en las horas pico de los días hábiles.

Transporte público

Un sector que ha recuperado casi su ritmo habitual es el del transporte público, sobre todo el de las líneas de colectivos. Los viajes, en ese caso, se liberaron por completo de las restricciones; sin aforo, no hay límites en la ocupación de las unidades. “Estamos trabajando con alrededor de un 93 por ciento de la capacidad”, señaló una fuente sindical que sostuvo, a la vez, que “en unos días más, con el fin de las medidas, se va a normalizar por completo”.

También se observa un mayor movimiento en el servicio de taxis; en las paradas céntricas ya no hay tan largas colas de coches a la espera de pasajeros y, según afirman los taxistas, la recaudación levantó un poco respecto a los meses de más recesión en el sector. “No es que estemos bien, pero por lo menos nos llevamos algo de 1.500 pesos por día a nuestras casas, cuando hasta hace poco no llevábamos nada de nada”, se remarcó desde el Sindicato de Conductores de Taxis de La Plata.

La fuente consultada en la entidad considera, además, que “el tránsito está peor que antes; nadie respeta nada”.

El tránsito también se incrementó y bajaron los lugares para estacionar en el Centro

MANTENER LOS CUIDADOS

Los bares, restaurantes y salones de fiestas fueron recuperando en las últimas semanas la actividad perdida. Después de muy largos meses de escaso o nulo trabajo, el sector de servicios gastronómicos, al completarse las dosis de vacunación anti COVID-19, pudo experimentar una apertura con un mayor aforo. De todos modos, el sector busca evitar que se produzcan descuidos que puedan llevar a una nueva ola de contagios.

En ese sentido, desde las cámaras que representan la actividad gastronómica, se hizo hincapié en la necesidad de “seguir respetando los protocolos: nadie quiere pensar en un rebrote del virus”.

En el sector gastronómico se espera por las nuevas medidas / EL DIA

Como lo reflejó EL DIA en ediciones anteriores, desde la Cámara de Empresarios Gastronómicos de La Plata PULPA se reconoció que las expectativas están puestas en los próximos anuncios oficiales, pues centran sus esperanzas en que de esa manera la actividad pueda volver a desarrollarse como en los tiempos de la pre pandemia.

Al mismo tiempo, se alertó sobre la posibilidad de desbordes. “No vaya a ser que dentro de un mes y medio vuelva a cerrarse todo por una nueva ola”, puntualizaron.