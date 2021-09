Beatriz Sarlo llamó "cheta" a Tolosa Paz y la respuesta no tardó: la trató de "mujer de cierta edad"

La primera precandidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, trató de "mujer de determinada edad" a la ensayista Beatriz Sarlo, quien la había calificado como "una cheta a la que le gusta decir malas palabras", al relacionar al peronismo con el sexo.

“Evidentemente son mujeres de una determinada edad, que vamos a tener que trabajar para que las próximas mujeres que tengan plumas y escriban puedan no negar la existencia de otras haciendo otras cosas, claramente”, sostuvo.

Tras mostrarse "sorprendida", la precandidata dijo que "yo hago política hace 23 años. Evidentemente, ella no me lee ni me escucha y se quedó con una frase". Y estimó que la intelectual "no se animaría a calificar de esa manera al ex presidente Macri, Larreta, Santilli o Manes".

Además, consideró que Sarlo "está impidiendo que las mujeres nos expresemos" y añadió que "es una mujer muy inteligente, habría que preguntarle qué nos pasa que reproducimos por una semana un hecho dicho en una entrevista de humor político", en referencia a sus expresiones en una entrevista que le hicieron youtubers, en la que afirmó que "en el peronismo siempre se garchó".

Y tuvo críticas también hacia Diego Santilli porque "negó el debate a los bonaerenses" en el que hubieran podido comunicar a la sociedad sus ideas y proyectos.