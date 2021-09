Frederic habló de la violenta situación que vive Rosario: "Los recursos humanos son escasos”

Frederic: "En CABA el incremento de la tasa de homicidio fue del 22% en el 2020"

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se refirió a la situación de violencia en Rosario y dijo que "se ha agravado en los últimos días", una situación que puede estar vinculada a las elecciones legislativas del próximo domingo. En ese marco sostuvo que "los recursos humanos son escasos”, para responderle al gobernador local, Omar Perotti, quien pidió colaboración del Ejecutivo Nacional para hacer frente a una situación que calificó como un “problema de dimensión nacional”.

"Hay algunas hipótesis de algunos funcionarios políticos de Santa Fe, que indican una relación entre el recrudecimiento de la violencia y las elecciones. No podemos decir que haya una relación causal pero sabemos que en la Argentina hay conflictividades que se potencian en la antesala de las elecciones", detalló la funcionaria.

Frederic aseveró: "Desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández estamos trabajando en conjunto con la provincia de Santa Fe. Hicimos un despliegue en estos días de 160 efectivos más y alcanzamos un 100% de lo que encontramos, es decir, duplicamos la cantidad de fuerzas federales que había en Santa Fe. La mayor parte está concentrada en Rosario".

"En octubre del 2020 creamos una unidad ministerial en Rosario, una delegación del Ministerio de Seguridad, con funcionarios nuestros que trabajan en coordinación del despliegue operativo y trabajo de prevención que hacen las fuerzas federales en apoyo a la policía de Santa Fe, pero también en investigación criminal que venia demorado por múltiples razones", acotó, y agregó: "Estamos colaborando en distintos frentes".

"Lo que está claro es que en Rosario hay un problema crónico que todavía no ha podido resolverse. La gestión del gobernador (Omar) Perotti está poniendo mucha atención en el tema. Tenemos que trabajar para ir a un cambio estructural en Rosario", concluyó.

Por otro lado aseguró que "la tasa de homicidios" aumentó un 22% en la Ciudad de Buenos Aires durante el último año y marcó que desde Juntos por el Cambio "ocultan" información "de cosas que funcionan mal" en términos de seguridad.

"En CABA el incremento de la tasa de homicidio fue del 22% en el 2020, creció más que en Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires no creció. Y el descenso de los delitos en CABA es el mismo que ocurrió en todo el país", afirmó Frederic esta mañana en diálogo con Radio 10.

Asimismo, consideró que "la Ciudad de Buenos Aires oculta mucha información de cosas que funcionan muy mal en términos de seguridad, a pesar de la inversión enorme que tienen en cámaras y personal policial. Tienen la policía más grande por habitante del país".

"Cuando llegamos había 2.000 efectivos y hoy tenemos 5.000 prestando colaboración en la calle en Gran Buenos Aires, parece que Vidal no se ocupó de la provincia. (Diego) Santilli y (María Eugenia) Vidal no dan cuenta de su gestión", marcó. Y apuntó sobre la candidatura en provincia de Buenos Aires del exvicejefe de Gobierno de CABA: "Ese cruce de limites de (Diego) Santilli está destinado a no hablar de sus desaciertos de su gestión en la Ciudad. No pueden hablar de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires porque el peor de los delitos creció de manera exponencial".