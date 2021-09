En la antesala de las PASO, el dólar blue se dispara a $187 y toca su pico más alto del año

El dólar blue subía $3 este mediodía en el centro porteño y se ofrecía a $187, su valor más alto en lo que va del año. En septiembre, la divisa lleva acumulada una suba de $3,5 en el mercado paralelo, con una ganancia acumulada del 11,4% desde el inicio de 2021. No obstante, el blue todavía está lejos del récord histórico que registró el 23 de octubre de 2020, cuando se disparó hasta los $195.

En tanto, el dólar mayorista -regulado por el Banco Central- avanzaba 4 centavos este miércoles, a $98,03: la brecha con la cotización libre se ubicaba en 88,7%. Por su parte, el minorista se vendía a un promedio de $103,62, mientras que el solidario o ahorro, a $169,95.

Las cotizaciones ligadas a la actividad financiera registraban leves subas: el contado con liquidación operaba a $174,32 y el Bolsa o MEP, a $172,96. El Banco Central no logra sumar divisas en el mercado mayorista desde el 24 de agosto: de las últimas nueve ruedas hábiles, en siete de ellas fue vendedor neto de divisas, por unos U$S 668 millones. Las reservas internacionales cayeron U$S 90 millones el martes, para finalizar en U$S 45.895 millones.