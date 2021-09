Denuncian una pelea con un tiro en un taller de City Bell

Dos jóvenes denunciaron un violento episodio que tuvo lugar en las últimas horas y que no culminó con heridos de milagro. El hecho, según consta en la denuncia que las presuntas víctimas radicaron en la Dirección Distrital de Investigaciones local, ocurrió en una herrería de City Bell, donde ambos se desempeñaban como empleados. La declaración señala que todo comenzó como una discusión de trabajo, pero el intercambio verbal cobró temperatura hasta llegar a un punto de no retorno: el uso de arma de fuego. “Empecé a trabajar como herrero hace unos cinco meses”, indicó el denunciante, en un taller donde ya trabajaba un amigo suyo.

Para hacer “un manguito más”, tomó algunos pedidos de forma particular y, conforme aseguró, consensuó con el propietario del local poder terminarlos allí mismo. “Él (en referencia al dueño) me dio permiso”, pero “a medida que pasaba el tiempo comenzó a tratarme distinto a los demás, se veía que lo que yo hacía no le caía bien”, prosiguió en su exposición.

Entonces, el lunes pasado, después de llevar a cabo un trabajo a domicilio, los dos jóvenes -que jugaban al rugby en los clubes Los Tilos y La Plata- se dirigieron hacia el taller “a eso de las 10.30”, manifestó.

“Yo me puse a cortar unos ángulos porque estaba por cortar un estante (para un pedido particular)”, cuando, cerca del mediodía, llegó el titular de la herrería y les preguntó “qué estaban haciendo”, declaró la presunta víctima. En esas circunstancias, y siempre de acuerdo a la denuncia, el hombre le ordenó que dejara todo y se fuera. En ese momento se inició una discusión “que duró entre 10 y 15 minutos”, hasta que el propietario “fue hasta un armario de metal que nunca se abre” y regresó con un Magnum 357 en la mano.

“Le grité si me iba a disparar”, apuntó “hacia el piso”, la cargó y “ahí me le fui encima con mi amigo para evitar que me dispare”, señaló el denunciante. El dueño del negocio “se puso entre nosotros y esquivándolo al otro muchacho estiró su mano derecha “y me efectúa un disparo” que “sonó muy fuerte”. Luego se abalanzaron de nuevo sobre el hombre armado y en ese instante “pude sentir que” el revólver “se le cayó al suelo”, relató.

El otro joven lo levantó “para evitar una tragedia” y juntos se fueron a la carrera hasta el vehículo en el que habían llegado. “Mi amigo tiró” el Magnum “en el piso del lado del acompañante y yo me quedé dentro del auto”. Unos segundos más tarde, arrancó y se alejó “unas cuadras” porque estaba “muy asustado”.

Ya en su domicilio, le contó lo sucedido a su papá, éste ”habló con un abogado de su confianza” y entonces acudieron a la DDI con el arma para llevar adelante la denuncia. Patrocinados por los letrados Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, se presentaron ante el juez de garantías como “particular damnificado”.

Sin embargo, para la pesquisa se trata de un caso “engorroso”. En ese sentido, le explicaron a este medio que “el presunto agresor no hizo ninguna denuncia en la comisaría décima”, al tiempo que remarcaron que “es una situación muy confusa que hasta el momento no está resuelta”. Asimismo, indicaron que “no hay pedido de detención, no se peritó la casa y tampoco el revólver. No hay actuaciones”. Y finalizaron: “Si hubo o no agresión, es una circunstancia que deberá dirimir el fiscal”, en referencia al titular de la UFI Nº 6, Marcelo Romero.