VIDEO. Estalló la bronca por la escasez de agua en La Plata y los usuarios protestaron en ABSA: "No da para más"

Ayer lo anunciaron en redes sociales y hoy lo concretaron. A pesar del calor agobiante, vecinos de distintos barrios de la Región se convocaron en la sede de ABSA en La Plata, en 7 entre 57 y 58, para visibilizar el drama por la escasez de agua y otros puntos de esta problemática como la falta de respuestas y de previsiones en torno a la normalización del suministro.

Esta era la situación, por ejemplo, de Mariaenela, de Altos de San Lorenzo. "Estamos con un corte absoluto desde hace 17 días, no hay agua en las canillas. Dejamos la canilla 24 horas abierta y no sale ni una gota", lamentó.

"Esto no es baja presión. Esto es un corte. ABSA nos tiene sin agua y esto es un abandono de la empresa. No llevan un camión cisterna porque dicen que es ilegal. No tenemos agua, no vienen, no te verifican", dijo.

"ABSA dio que iba a mandar una inspección. Pero no se hizo nada. Llamé a realizar el reclamo nuevamente. Esto fue en septiembre. La empresa me dijo que sí, que fueron al barrio y comprobaron que no hay caudal. Entonces, no te llevan ni un bidón de agua", aseguró.

"Es un desastre, no te podés bañar. Tenés que irte a buscar agua a otro lado. Sale olor a podrido porque no corre el agua. Es estresante. Y con el coronavirus te dicen que te leves las manos ¿En dónde? ¿En la zanja?. Es un corte total", consignó.

Claudio, de la zona del Hospital Italiano, contó que "fui a reclamar incontable cantidad de veces, pasamos un mes sin presión". "Para hacer edificios la Municipalidad tiene oídos. Hacen eso, ponen tremendos motores para llenar las cisternas y nos dejan a todos sin agua", dijo.

Víctor, de Villa Castells, aseguró que "vine acá, fui al ente regulador, y nadie hace nada", y planteó que "en Villa Castells y Gonnet, en la delegación, dan tres bidones por familia" pero que "con eso no haces nada".

"El tema, además, es que como trabajo no siempre puedo ir a buscar los bidones en los horarios que disponen, entonces lo tengo que comprar. Y no es así. Yo pago un servicio y no hay agua", añadió.

Oscar, de Villa Elvira, pidió que "Kicillof eche a toda esta manga de inútiles". "Cómo puede ser que no puedan solucionar todo esto con la plata que mueven. No da para más, barrios enteros sin agua".

Por su parte, Valeria, de 21 y 68, dijo que "esto no es problema de un barrio puntual, más de media mitad de la ciudad está sin agua". "Trajimos un comunicado para entregar en ABSA, en la Defensoría del Pueblo, en la Gobernación. Existe la vía judicial. Es importante que alguien se haga cargo de esta situación", sostuvo.

Mientras algunos narraban sus penurias en la sede de la compañía, otros lo hacían desde sus casas, hartos de lidiar con tanto calor y hasta con el Covid-19 sin agua en las canillas.

Por caso, Zulma Díaz, de 14 entre 77 y 78, Altos de San Lorenzo, planteó: "Cómo puede ser que en pandemia y con estas altas temperaturas estemos sin agua durante 3 semanas. Por favor, alguien tiene que hacer algo ya que las boletas de agua son muy caras".

Y añadió: "Mi hijo hace una semana es Covid positivo. Tengo que hacer malabares para desinfectar y higienizar la casa y la ropa".

Del mismo modo, María Cristina Morra, de Villa Castells, consignó que "estuvimos con poca presión desde Navidad, pero ahora no tenemos nada, estamos a la deriva ante semejante ola de calor".

Cerca de allí, en 16 y 504, Gonnet, dieron cuenta de un corte de agua que comenzó en las últimas horas y que procede a la baja presión que vienen padeciendo desde diciembre.

A su vez, renovó su reclamo Martín Pascual Manzotti, de 138 y 521, quien junto a su esposa, ambos con discapacidades motrices, no cuenan con servicio de agua desde hace varias semanas. "Esto es realmente un abandono de persona", afirmó.