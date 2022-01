¡Infernal! Crece la falta de agua y aún hay vecinos que siguen sin luz

La falta de agua y luz golpea a distintas zonas de la Ciudad. Mientras se multiplican los reclamos contra Absa por la falta de un servicio esencial en medio de la ola de calor, se sumaron desde ayer reclamos por las fallas en el servicio de energía eléctrica. Algunos fueron solucionados a la madrugada, mientras que otros aún persistían.

Por caso, en los barrios entre Plaza Yrigoyen y Plaza Sarmiento, en pleno Casco Urbano y a pasos del centro de la Ciudad, ya llevan varias horas sin energía eléctrica y la bronca de las familias usuarias se hacía sentir esta mañana. No es para menos, ya por una falla del servicio de Edelap, vienen de atravesar la jornada de 41° sin ventilación, sin refrigeración y con agobio absoluto. En tanto, desde zonas como Gonnet, Tolosa, Ringuelet, La Loma y Los Hornos insistieron con que tienen las canillas secas y también crecía la angustia.

En Villa Elisa, en la zona de 21d y 425, están desde diciembre sin agua. "Además de no darme solución alguna ante la baja presión, la situación se agravó y estoy prácticamente sin agua", se quejó Delfina, quien agregó: "Ni siquiera nos traen agua ni nos solucionan el problema. Ya realicé reclamos ante la Autoridad del Agua y Defensa del Consumidor pero en el mientras tanto estamos acá con golpe de calor y deshidratación".

"En mi casa desde el 23 de diciembre no hay una gota de agua" se quejó hoy una vecina de 45 entre 146 y 147. "Me vienen verseando desde el 24 de diciembre pero todo sigue igual", agregó. Además contó que "hay una pérdida y seguro que todo el barrio no tiene agua porque se desconectó algo".

Por otro lado, ayer Edelap afirmaba que el servicio retornaría a la medianoche en la zona mencionada, lo que hacía pensar a los vecinos en un alivio o consuelo, al menos para pasar una noche fresca, pero eso no ocurrió en todos los barrios afectados, ya que esta mañana algunos proseguían sin suministro, según expusieron en el WhatsApp de EL DIA (+5492214779896. Desde la empresas informaron hoy que se sigue trabando en inmediaciones de la Plaza Yrigoyen, "donde se produjo una salida de servicio zonal y se estima su normalización hacia este mediodía; así como en otras interrupciones en sectores puntuales". En tanto que este mediodía, la prestataria dio cuenta de que el servicio en Parque Saavedra, Plaza San Martin, La Loma, Tolosa, Villa Castells y Los Hornos se había restituido.

El área afectada se extiende sobre la avenida 19 y adyacencias, como mínimo, desde 60 a 66. Anoche, con la oscuridad, pudo reflejarse con evidencia la magnitud del corte.

Según contó Marcelo, días atrás, el 3 de enero, hubo un corte similar de más de diez horas en 19 y 64. Desde entonces en la esquina de 20 y 65 funcionó un generador. Con el nuevo corte los vecinos indicaron que "es una locura si en pleno enero quieren brindar servicio a un barrio con ese equipo pequeño". Ayer, la máquina ya no estaba. También expusieron que en los últimos días "hubo gente trabajando en una conexión en Plaza Sarmiento".

Esta vez, la energía cesó ayer a las 10:50. El servicio retornó por un momento entre 13.30 y 14.30, ya que personal de Edelap trabajó en el lugar. Pero volvió a interrumpirse mientras el termómetro iba en ascenso. Y hoy, en otra jornada de calor, el apagón proseguía.

Marcelo contó que vive en un edificio y que su situación es la de todas las familias que habitan ese inmueble. Y describió que es un barrio de muchos adultos mayores y familias jóvenes con chicos chiquitos, quienes son los que mas sufrieron ayer la falta de luz ante la agresiva ola de calor.

Otro vecino, de 20 y 64, señaló que esta mañana comenzó a desechar mercadería. "Quesos y manteca, y carne que tenía en el freezer, todo al tacho", relató. "¿Cómo hacemos con todo esto? ¿Quién paga todo este que vamos perdiendo?", manifestó.

Jorge vive en 62 y 18. Según contó, "en la app de Edelap ayer figuraba: 'Cuadrilla en la zona'. Hoy figura 'Diagnosticado'. "Nosotros llevamos casi 20 horas sin luz", agregó.

Mirta Casabone, una damnificada del mismo barrio, fue contundente: "Estamos desesperados", afirmó. "Acá y en la zona de Parque Saavedra estamos sin luz desde ayer. Hay personas mayores. Toda la comida podrida. Es un desastre. ¿Quién nos va a ayudar?", exclamó. Un cuadro similar consignó Alejandra, desde 60 y 16. "Desde ayer a las 16.30 seguimos sin luz. Es una locura y Edelap no da respuestas", reclamó.

Claudia Etcheverry afirmó esta mañana que "todavía no volvió la luz aquí en 63 entre 14 y 15". "Espero, por favor, que me lo puedan solucionar". "Encima hay que hacer reclamo por la aplicación, antes al menos se podía hacer por teléfono. Pero imposible hablar con alguien de Edelap", comentó.

Emiliano, de 67 y 21, también se incluyó entre los afectados "por el corte de Edelap". "Edelap había dicho que se solucionaba a la medianoche de ayer... Cuánto maltrato a los usuarios. Hoy seguimos igual después de los 40º que padecimos sin ventilación".

En tanto, Ezequiel Suárez, dio cuenta de varias manzanas sin energía eléctrica. "Como mínimo, el corte va de 62 a 66 y de 18 y 21, desde ayer a las 15. Pero también se cortó a la mañana", informó.

El agua, otro dolor de cabeza

Esta mañana, cuando el calor comenzó a asediar nuevamente, vecinos reportaron cortes de agua en distintos puntos de la Ciudad. Ayer, un grupo se convocó en las puertas de ABSA, en 7 entre 57 y 58, para visibilizar el drama y reclamar soluciones.

Algunos puntos todavía sin suministro de agua eran 16 entre 490 y 492, el barrio PAMI de Villa Elvira, 10 bis de 511 a 513, 43 entre 8 y 9. En este marco vecinos lamentaron que por las insuficiencias de los servicios de luz y agua "es como si viviéramos en la edad de piedra".

Volviendo al servicio eléctrico, ayer en Los Hornos la sensación térmica llegó a 43,5º y fue la zona del Partido de La Plata más calurosa. Arminda, una vecina de 63 entre 165 y 166, lamentó que "no tenemos luz y estuvimos así durante todo el día, que fue realmente agobiante". "Con este calor no se puede vivir así", sostuvo.

Otro vecino deslizó que "estamos sin suministro eléctrico desde ayer a la tarde, desde las 16 horas". Según precisó, se trata de un drama recurrente: "Tenemos siempre el mismo problema con un transformador de la cuadra. Llamamos a la empresa Edelap y una máquina te dice que te van a solucionar el problema y no pasa nada". "El transformador está en la calle 135 entre 62 y 63. Hay personas de edad enferma y criaturas que con estas temperaturas lo están padeciendo y muy mal. Por favor, pedimos que nos solucionen el problema lo antes posible", pidió.

Esta mañana también se efectuaron reclamos por falta de energía en 41 y 28, en La Loma. Carlos Errecarte aseguró que "cambiaron un transformador, empezaron los vaivenes y ahora directamente no tenemos energía". Por su parte, René, de 29 entre 41 y 42, dio cuenta de "muy baja tensión" en su domicilio.

Lo que dice Edelap

Edelap informa que su personal continúa trabajando con su capacidad técnica ampliada en normalizar las interrupciones ocurridas en el contexto de la ola de calor extrema que azota a la región. Puntualmente las tareas se enfocan en normalizar la operación de las redes subterráneas que brindan suministro a los usuarios ubicados en inmediaciones de la Plaza Yrigoyen, en el casco de La Plata, donde se produjo una salida de servicio zonal y se estima su normalización hacia este mediodía; así como en otras interrupciones en sectores puntuales.

La operación del servicio se lleva adelante un el contexto de máxima exigencia por las temperaturas inusualmente elevadas producidas por la ola de calor extrema, que afecta gran parte del país y en especial a nuestra región. Si bien durante la jornada de hoy se esperan temperaturas dentro de parámetros normales para el verano, a partir del jueves y hasta el domingo las mismas volverán a ser inusualmente elevadas.

En el marco de la emergencia sanitaria, la empresa se encuentra trabajando con su capacidad técnica ampliada, con su Plan Operativo de Emergencias en estado de alerta y en coordinación con los distintos municipios. Su Centro Operativo se encuentra monitoreando los efectos de la ola de calor en la prestación del servicio con el fin de coordinar las tareas para responder a los problemas que puedan ocasionarse en el marco de este fenómeno meteorológico extremo.