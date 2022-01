Fuera de control: motochorros, el terror de la Ciudad

Los robos cometidos en la Región con la modalidad denominada en la jerga urbana como “motochorros”, volvieron a sentirse con un nuevo y escalofriante episodio. El hecho, que tuvo como epicentro un sector transitado de nuestra ciudad, se caracterizó por la sincronización y rapidez con la que actuó la banda de delincuentes, pero también por la violencia y la crueldad con la que procedieron para apoderarse de las pertenencias de su víctima, una chica de 20 años que terminó herida.

El ataque sucedió en las últimas horas en 16, entre 57 y 58. Poco les importó a los delincuentes las cámaras de seguridad que los estaban filmando. Según se puede apreciar en las imágenes, la víctima caminaba sola por la vereda cuando fue abordada por los cuatro sujetos que circulaban en dos motos.

Si bien la chica se percató de la amenaza e intentó escapar, una de las motos se adelantó y le bloqueó el paso. Luego, la joven intentó desandar el camino, pero una moto se ubicó detrás suyo.

En la siguiente escena se ve a los acompañantes descendiendo de los rodados y forcejeando con la víctima para sacarle la mochila. No se tiene certeza si la chica intentó resistirse o no le podían sacar la mochila porque la llevaba ajustada.

Lo concreto es que pese a estar armados y a superarla en número y fuerza, los ladrones sometieron a golpes a la joven demostrando ser capaces de cualquier cosa con tal de cumplir con su cometido.

“Le puede pasar a cualquiera. Acá no le podemos echar la culpa a la policía. Patrullan pero parece que no alcanza”

Vecino de 16 entre 57 y 58

Concretamente, los ladrones le sacaron una mochila con varios objetos de sumo valor, entre ellos un celular. Pero el robo no fue el único contratiempo que vivió esta joven. A las complicaciones derivadas del hurto de objetos de uso cotidiano como las llaves y el teléfono se sumó la atención médica que debió recibir por un corte en el cuero cabelludo.

Aparentemente, el desgarro se produjo con un anillo que tenía puesto uno de los violentos que la golpeó.

Tras el brutal episodio, la joven fue socorrida por unos vecinos que fueron quienes se encargaron de dar aviso a los padres de la víctima.

Tras arribar al lugar, la pareja llevó a su hija al hospital para que la atendieran por la herida que le habían causado.

“Tenía un corte de unos cuatro centímetros. Suponemos que le deben haber hecho una sutura”, dijeron.

La dramática situación generó una atmósfera de conmoción y preocupación. Conmoción, por el duro momento que vivió la chica. Y preocupación por la posibilidad de que la modalidad comience a instalarse en la zona.

Para muchos, estos sujetos andaban “al pesque” y justo esta joven tuvo la mala fortuna de cruzarse con ellos.

“Le puede pasar a cualquiera. Nadie está exento. Podría haber sido yo o la vecina de enfrente. Y acá no le podemos echar la culpa a la policía. Se hacen patrullajes pero parece que no alcanza”, indicó Alberto, un vecino de la cuadra.

En el barrio aseguraron ayer que “es un sector tranquilo pero que igualmente siempre pasan cosas”. “Esto no es Suiza, no estamos exentos de la inseguridad. En el barrio hay domos, bicisenda, está bien, pero pasan cosas como en todos lados”, advirtieron. El hecho “fue terrible” y “es una alerta de que no estamos tranquilos cuando andamos en la calle, y menos de noche”, expresaron.

Concretamente, los vecinos que dialogaron con este diario aseguraron que “temen” que se repita la misma situación que en El Mondongo, un sector del casco urbano que es conocido por el largo historial de robos que son cometidos con esta modalidad.

Si bien hay algunos sectores más elegidos que otros para dar este tipo de golpes, delincuentes que operan con este artilugio no saben de fronteras.

El pasado martes, un repartidor del comercio “Delicias Caseras” que acababa de entregar un pedido en 18 y 152 Norte, en Berisso, fue abordado por motochorros que lo apuntaron con un arma y se llevaron su Mondial 110 cc de color negra. La víctima, de 31 años, resultó ilesa, pero no pudo seguir con su trabajo.