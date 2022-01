Quisieron prender fuego la casa de un sindicalista

“¿Cómo se le puede denominar que te quieran incendiar tu casa con toda tu familia adentro?”, preguntó de forma retórica Hernán Gastón Rossi, el sindicalista que el anteayer por la madrugada sufrió un ataque a manos de un motociclista desconocido. Para el damnificado, el incidente tiene una única respuesta: “fue un atentado con características mafiosas”.

En diálogo con EL DIA, Rossi -aún conmocionado- relató la secuencia y reflexionó que “cuando no te pasa algo así y lo leés en los medios, quizás lo relativizás. Ahora siento que me quisieron matar, no solo incendiarme la casa, es así”.

El hecho tuvo lugar en cercanías de la Estación de Trenes de Tolosa y quedó filmado por las cámaras de seguridad instaladas en la zona. En las imágenes se observa cómo un desconocido a bordo de una moto rocía con nafta las ventanas del inmueble para luego iniciar el incendio. Con las llamas activas, emprende la fuga.

Según contó la víctima, este sería un episodio más dentro de una serie de amenazas recibidas con anterioridad debido a su función como dirigente sindical en la Unión del Personal Civil De La Nación (UPCN).

DESPERTAR ALTERADO

Rossi explicó que el pasado 23 de diciembre uno de sus hijos encontró en la puerta del hogar familiar un “sobre marrón oficio” con su nombre escrito en el exterior. Y dentro del mismo, “una documentación con información personal extraída de un organismo público, adjunto a un estado afiliatorio de mi coseguro, remarcando los nombres de mis dos hijas (a quienes tiene a cargo)”. Además, también habían dejado una hoja “con una leyenda que decía ‘Hernán Rossi seguí con tus boludeces. Agrupación Peronista Los Pibes Chorros’”, detalló.

En las semanas siguientes, advirtió que le hacían una suerte de “vigilancia”. En ese sentido, precisó que “hemos visto varios autos diferentes, estacionados durante largas horas del día frente a mi casa, haciendo ‘guardia’. Siempre con dos personas de sexo masculino a bordo que van rotando”.

No obstante, hasta ese momento todo eran insinuaciones. Hasta que, el miércoles a la 1.45, la situación cambió por completo.

“Gracias a Dios mi hija estaba despierta”, comenzó su descargo. La adolescente “está bastante alterada” por “por algunas inquietudes que sucedieron en el último tiempo”, sostuvo, en referencia a las amenazas mencionadas.

Fue la joven quien, desde su habitación, escuchó los sonidos del motor y del escape de una moto. Tal vez por la hora, por la cercanía del ruido o por su constante estado de alerta, se asomó a la ventana del balcón y observó cómo el rodado subía a la vereda. Luego, su único ocupante tiró un líquido combustible sobre la fachada y seguidamente prendió fuego.

El ataque fue perpetrado por un sujeto en moto, que roció combustible en el frente de la finca

“Ella le gritó”, pero eso no lo detuvo, añadió. El hombre, sin inmutarse demasiado, culminó con la tarea que había ido a realizar y escapó a toda velocidad en dirección al casco urbano.

Rossi descansaba y un alarido de su hija lo despabiló. “¡Papá, se prende fuego la casa!”, le avisó mientras bajaba las escaleras a la corrida y enfilaba hacia la puerta que da a la calle. Con una almohada golpeó la persiana de plástico para sofocar el incendio. Fueron apenas segundos, pero cargados de dramatismo y tensión.

Para el damnificado, “que haya visto todo” fue providencial, porque de esa forma pudieron contener las llamas en poco tiempo y evitar que se propagasen al resto de la edificación.

La rápida reacción los salvó. “En mi casa todo es inflamable, si no hubiese sido por ella, hoy no estaba contando esto”, sintetizó el entrevistado.

Rossi llamó al 911 y, en menos de cinco minutos, un móvil arribó a la escena. Cuando terminaron de apagar los focos ígneos, la calma volvió. Quedó el miedo.

“Fue una situación muy desagradable. Tengo un nene de seis años que está viviendo una situación familiar muy particular, y después de un año muy duro para nosotros ahora deberíamos estar tranquilos”, lamentó. Asimismo, manifestó que “ver a un nene tan chico que te diga ‘papá, fuego’, no se lo deseo a nadie, es tremendo”.

Por otra parte, aseguró que “no podría decir quién fue, no se lo puedo (el ataque) asignar a alguien. No puedo marcar ni sospechar de ninguna persona”.

Y agregó: “Lo que sí puedo aclarar es que en 48 años de vida nunca tuve problemas con nadie. Mis papás eran ejemplares, laburantes de fábrica, y me enseñaron dos valores fundamentales: la solidaridad y la empatía. Por eso me dediqué a la vocación de servicio de representar a trabajadores y trabajadoras”.

La causa, en la que interviene la UFI Nº 3, fue caratulada como “amenazas”. Rossi resaltó que “hicimos la denuncia en la fiscalía de turno y le pedimos la posibilidad de ver los domos que hay alrededor de la vivienda, que realice la pericia correspondiente. En la comisaría Sexta me atendieron muy bien, pedí custodia, pero eso lo tiene que solicitar la fiscalía”.

Finalmente, apuntó que “hace dos días que no dormimos. Tengo dos hijas que no pueden salir y hemos quedado bastante traumados”.