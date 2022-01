"Chicos perdidos en las villas": los polémicos dichos de la ministra de Educación porteña

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, realizó polémicas declaraciones cuando hablaba de los chicos que dejaron la escuela. Al respecto dijo que "ya están perdidos en los pasillos de una villa".

En una entrevista con radio Rivadavia, la titular de la cartera educativa de CABA planteó que en ese distrito, de los 6.500 alumnos que habían abandonado la escuela en el 2020, solo 100 aún no regresaron a las aulas. "Esto lo podemos hacer porque tenemos información, tenemos base de datos, tenemos legajos únicos. Sabemos dónde vive cada estudiante, cuál es su realidad y pudimos buscarlos a tiempo", expresó.

Acuña aseveró que, en otras regiones, "ya es tarde" para apuntar a la reintegración escolar, ya que los chicos "cayeron" en el narcotráfico, "están "perdidos en los pasillos de una villa" o debieron salir a trabajar.

Repudio

Tras sus dichos, se escucharon voces de repudio, como por ejemplo de la secretaria general del gremio docente UTE-Ctera, Angélica Graciano, quien afirmó hoy que Acuña hizo una declaración "sumamente discriminativa y clasista". Luego agregó que la funcionaria "muestra realmente una discriminación de clase muy complicada" y que "como responsable del Ministerio de Educación tendría que preguntarse qué estuvieron haciendo todo este tiempo porque, según lo que han dicho, ellos no han perdido un solo día de clases".

Sobre este punto añadió: "Es inexplicable que salga a hablar como si no tuviera nada que ver en la conducción del ministerio, como si estuviera por afuera". Asimismo, Graciano consideró además que "el Ministerio de Educación de la Ciudad, encabezado por Acuña, no ha tenido políticas proactivas para que los jóvenes estén en las escuelas, no han distribuido las computadoras en cuanto a conectividad. Y tampoco desarrollaron programas complementarios para el apoyo de la escolaridad", concluyó.

Por su parte, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, consideró hoy que las declaraciones de la ministra "desprecia a la educación pública y tiene una concepción clasista y discriminatoria". En ese sentido manifestó que "se muestran tal cual son: desprecian a la educación pública y a los sectores populares. No es tarde para ir a buscar a los chicos".

El dirigente gremial analizó que "teniendo el presupuesto más importante del país, la ministra no invierte en docentes ni en trabajadores sociales para ir a buscar a esos chicos y revincularlos nuevamente a las escuelas".