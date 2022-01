"No larguen perros a la calle porque no los volverán a ver”, la dura advertencia de un intendente bonaerense

Una dura advertencia lanzó en las últimas horas el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero. El jefe comunal de ese distrito bonaerense anunció que una camioneta municipal empezará a levantar los perros que se encuentren sueltos en la calle y sostuvo que sus dueños “no los van a poder recuperar” ya que terminarán en la perrera. Y fue más allá: dijo que si los caniles disponibles no alcanzan ya evalúan construir más.

Luego de los dichos de Moccero, que llegó a la intendencia de la mano del Frente de Todos, entidades proteccionistas salieron a repudiar la medida, que se tomó a raíz de un tremendo caso que se registró en los primeros días del año, donde dos perros de raza dogo que estaban sueltos atacaron a un nene en el barrio Güemes y le produjeron graves heridas en distintas partes del cuerpo. Pero eso no fue todo porque en la perrera, las mascotas también mordieron a una veterinaria y a un empleado, mientras que se conoció que también habían atacado a un repartidor de boletas de la Cooperativa Eléctrica de San José. Por esa lista de episodios, se decidió que los canes fueran sacrificados.

Para tomar medidas con el objetivo de que no se repitan este tipo de sucesos, se puso nuevamente en funcionamiento la perrera. “Estamos habilitando un ente descentralizado, una camioneta con dos personas, un número de teléfono para que los vecinos llamen donde vean perros en la calle. Se van a habilitar más caniles y no van a quedar más en la calle. No larguen más los perros a la calle porque no los van a volver a ver, ni siquiera vamos a permitir que lo saquen de la perrera“, manifestó Moccero en declaraciones radiales, quien además consideró que “no pasa por castrarlos o no castrarlos”. En ese sentido subrayó que “se está haciendo un trabajo a fondo, no vamos a permitir ningún perro en la calle, se va a cargar de inmediato”.

Luego explicó que “es la única manera que encontramos para que la gente tome conciencia de que no puede haber perros en la calle. Mucho menos la gente que los ve y les da de comer. El tema nos hartó y no pasa solamente por castrarlos: esto se va a cortar, lo aseguro, porque vamos a actuar con rigor”. Para finalizar sostuvo: “Los perros van a ir a la perrera, y si no hay caniles los hacemos, pero no vamos a dudar de llevar cualquier perro que esté en la calle, no importa la raza, no importa nada”.