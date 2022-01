Las fotos de Florencia Kirchner que despertaron preocupación por su salud

Durante las últimas horas Florencia Kirchner sorprendió a sus más de 276mil seguidores en Instagram con una publicación diferente: posó desde el espejo de un baño y se realizó un par de fotos con la cámara de su teléfono.

Según la misma hija de Néstor y Cristina Kirchner explicó en su posteo, las imágenes fueron captadas durante la celebración de Año Nuevo el pasado 31 de diciembre.

Luciendo un jean oscuro, una blusa de tiras negra con detalles en blanco y un enorme collar dorado que le agregó un toque de color a su estilo, Florencia realizó las tomas en un baño.

Si bien no hay nada de extraño en un posteo de este tipo, los ojos se centraron en el físico de Florencia, y remarcaron que lucía una importante delgadez.

"Mamá, Flor no está nada saludable. Ocupate de ella en vez de encubrir tus delitos. ¡Gracias!", escribió la especialista en marketing y comunicación Déborah Kahan en su cuenta de Twitter con las fotos de la hija de Cristina Kirchner.

"¡Hagan algo ya! ¡Please! Flor K no está bien", insistió en su desesperado pedido de ayuda. para la guionista, de 31 años de edad.

Luego, agregó en otro tuit: "La extrema delgadez es enfermedad. Y difundir esto es necesario. A todos los que dicen que las fotos que subió Flor K no está bueno publicar, les cuento que de ese modo no colaboran. Para concientizar, hay que mostrar. ¡Está pidiendo ayuda! ¡Urgente!".

"Viendo a Flor K y los resultados de (Diego) Maradona, demuestra que la medicina Cubana no te cura. Sólo te brinda un exilio barato", señaló, haciendo referencia al tratamiento médico que recibió en La Habana entre 2019 y 2020.

Pero la mujer, que no es ajena al ambiente televisivo, no fue la única que comentó sobre el físico de Florencia K. Una lluvia de usuarios de Twitter dejaron mensajes alertados y también pidiendo ayuda por ella, aunque muchos aprovecharon para afirmar que CFK "no le da pelota" a su hija menor.