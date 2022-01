Otra familia de vacaciones que volvió y encontró la casa vacía: "Desarmaron hasta el piano"

Se conoció un nuevo caso de una familia platense que se fue de vacaciones y tuvo que interrumpirlas por una desagradable noticia: ladrones se habían metido a su casa y la vaciaron. Según supo este diario, habían viajado a la Costa atlántica y cuando llegaron a su domicilio de la zona de 9 y 42 se encontraron con la vivienda casi vacía y, encima, destrozada porque como al parecer actuaron con total tranquilidad tuvieron tiempo para romper las cajas fuertes y hasta desarmar un piano.

Julia Alejandra Aloro, en diálogo con EL DIA, contó que "nos fuimos de vacaciones y cuando mi familia volvió se encontró con la casa saqueada". Además aseguró que los ladrones "destrozaron las cajas fuertes y se llevaron una suma muy importante de dinero" entre pesos, euros y dólares.

Pero eso no fue todo, porque el botín de los delincuentes también contó con joyas de oro, herramientas, máquinas, una moto y 3 televisores. "Vaciaron placares, la biblioteca y hasta desarmaron el piano", relató la víctima del robo a su vivienda.

Aloro aseguró que radicó la denuncia y se preguntó: "Realmente sirve?". En ese sentido agregó que "no se puede seguir vivir así. Berni pasea en helicóptero por arriba de las olas, orgulloso de tener tanta policía en la Costa y diciendo que el programa es un éxito. ¿Pero qué pasa en las ciudades, como por ejemplo en La Plata?".

En tanto, la mujer dijo que "ahora sí tengo miedo porque si me vuelve a pasar no me quedaron ni monedas para darles. Con setenta años me cuesta horrores acomodar un poco mi casa".

Cabe resaltar que en la edición impresa de hoy del diario EL DIA, se dio cuenta de un ataque similar sufrido por una familia de Villa Elvira, que vio arruinadas sus tan esperadas vacaciones por ladrones que aprovecharon que la casa estaba sola y se metieron a robar. Este escruche -como se conoce en la jerga policial a los robos en ausencia de los dueños en sus propiedades- ocurrió en una vivienda de 12 bis y 78 (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-1-21-2-53-5-por-un-escruche-un-matrimonio-tuvo-que-cortar-sus-vacaciones-policiales).